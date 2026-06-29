Luego de la renuncia de Adorni, el PRO respaldó a Milei

Tras la renuncia de Manuel Adorni, el PRO publicó un comunicado en el que sostuvo que su salida “era lo que correspondía” y afirmó que “nunca debió llegar a este punto”. Además, consideró que, tras la salida del funcionario, el Gobierno podrá “volver a enfocarse en lo importante” y avanzar con las transformaciones que “los argentinos esperan”.