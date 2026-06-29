Luego de la renuncia de Adorni, el PRO respaldó a Milei

Tras la renuncia de Manuel Adorni, el PRO publicó un comunicado en el que sostuvo que su salida “era lo que correspondía” y afirmó que “nunca debió llegar a este punto”. Además, consideró que, tras la salida del funcionario, el Gobierno podrá “volver a enfocarse en lo importante” y avanzar con las transformaciones que “los argentinos esperan”.
En el texto, se señaló que “desde el primer día” el partido presidido por Mauricio Macri había planteado que la permanencia de Adorni solo generaba “más desgaste, más ruido y más costos” para la administración nacional, aunque remarcó que la decisión era una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo.
El comunicado también remarcó que “el Presidente finalmente tomó la decisión correcta” y llamó a dejar atrás el episodio para concentrarse en “consolidar el cambio y sostener las reformas”, al tiempo que ratificó su compromiso de “blindar los cambios que demanda la sociedad”. “Nunca debió llegar a este punto. Ahora el Gobierno puede volver a enfocarse en lo importante”, enfatizaron.