Cristian Ritondo: “Santilli es un hombre del PRO”

Para Ritondo, la trayectoria de Santilli resulta clave para los desafíos que enfrenta la Casa Rosada en el corto y mediano plazo. “Tener ahora un cuadro político con la trayectoria de Diego, con experiencia en gestión ejecutiva y capacidad de diálogo con los gobernadores y el Parlamento, es muy importante para la Jefatura de Gabinete”, expresó el diputado, destacando el trabajo previo de Santilli en el Ministerio del Interior. Asimismo, sumó una valoración personal al remarcar su calidad humana y compromiso, forjados en más de 35 años de militancia y trabajo conjunto.