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Cristian Ritondo: “Santilli es un hombre del PRO”

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados dijo que la designación de Santilli como nuevo jefe de Gabinete es “muy buena noticia para el gobierno".

APOYO. Ritondo aseguró que la Santilli es clave para el Gobierno.
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30 Junio 2026

La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete generó un fuerte impacto en el escenario político nacional, consolidando la presencia del PRO en la estructura del Poder Ejecutivo. Dirigentes y legisladores de diversos espacios comenzaron a evaluar el alcance de esta incorporación y sus efectos en el rumbo del Gobierno.

Cristian Ritondo, diputado nacional y presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja, calificó el nombramiento como una “muy buena noticia para el gobierno, para la gestión”. En una entrevista con Infobae, el legislador sostuvo que el ingreso de Santilli permitiría al Ejecutivo dejar atrás una etapa de turbulencias que venía obstaculizando el funcionamiento parlamentario y dificultando la comunicación de los logros económicos de la administración.

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Para Ritondo, la trayectoria de Santilli resulta clave para los desafíos que enfrenta la Casa Rosada en el corto y mediano plazo. “Tener ahora un cuadro político con la trayectoria de Diego, con experiencia en gestión ejecutiva y capacidad de diálogo con los gobernadores y el Parlamento, es muy importante para la Jefatura de Gabinete”, expresó el diputado, destacando el trabajo previo de Santilli en el Ministerio del Interior. Asimismo, sumó una valoración personal al remarcar su calidad humana y compromiso, forjados en más de 35 años de militancia y trabajo conjunto.

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Finalmente, Ritondo ratificó el posicionamiento del PRO como un actor central en la administración de Javier Milei, asegurando que el espacio liderado por Mauricio Macri “pone a la Argentina por arriba de cualquier ambición personal, sectorial o partidaria”. El jefe de la bancada del PRO concluyó recordando el apoyo explícito del ex presidente hacia la gestión actual y enfatizó el esfuerzo de su partido en el Congreso: “El PRO estuvo poniendo no solamente la mano, sino el cuerpo”, enfatizó.

Temas Mauricio MacriDiego SantilliCristian RitondoJavier Milei
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