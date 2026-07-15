Hasta el 18 de julio, Yerba Buena celebra la Semana del Café

Durante años fue una pausa cotidiana, un encuentro después del trabajo o una excusa para compartir una charla. Pero en Tucumán el café empezó a ocupar otro lugar cuando dejó de ser solo una bebida para convertirse en una experiencia gastronómica, un espacio de encuentro y, ahora también, una apuesta productiva. En ese escenario, Yerba Buena celebra la Semana del Café, una propuesta que llega justo cuando la cultura cafetera gana fuerza en la provincia.