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Hasta el 18 de julio, Yerba Buena celebra la Semana del Café

En estas vacaciones de invierno se desplegó una agenda con degustaciones, talleres y experiencias sensoriales en la “Ciudad Jardín”.

AROMAS. La propuesta busca descubrir sabores, historias y rituales.
AROMAS. La propuesta busca descubrir sabores, historias y rituales. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
15 Julio 2026

Durante años fue una pausa cotidiana, un encuentro después del trabajo o una excusa para compartir una charla. Pero en Tucumán el café empezó a ocupar otro lugar cuando dejó de ser solo una bebida para convertirse en una experiencia gastronómica, un espacio de encuentro y, ahora también, una apuesta productiva. En ese escenario, Yerba Buena celebra la Semana del Café, una propuesta que llega justo cuando la cultura cafetera gana fuerza en la provincia.

Durante estas vacaciones de invierno, la propuesta buscará poner en valor la creciente identidad cafetera de la Ciudad Jardín. La iniciativa comenzó el 11 de julio y se extenderá hasta el 18 con promociones especiales, charlas, talleres, catas, experiencias sensoriales y encuentros con baristas y especialistas.

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La presentación oficial se realizó en el Ente Tucumán Turismo (ETT) con la participación de la vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva; el director de Turismo de Yerba Buena, Víctor Aparicio; la subsecretaria de Gobierno municipal, Alejandra Frías Silva; la representante de Tucumán de Autor, Mónica Moya; y el representante del predio Las Cañas, Gonzalo Peña.

La propuesta nació con la idea de mostrar que detrás de cada taza hay una historia, un trabajo y una identidad gastronómica que la ciudad viene construyendo en los últimos años.

“La idea que nos movilizó fue convocar gastronómicos, en este caso cafeterías, para que cada uno muestre su valor diferencial, promuevan su actividad y se dinamice la economía local. La recepción fue excelente y cada una presentó su propuesta”, explicó Aparicio.

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Participan de la iniciativa Bianco, La Salumería, Kersen, Williams, Dei Fiori, Raíces, Espacio Juntarnos, Le Pain Quotidien y Brüme, cafeterías que durante la semana ofrecerán distintas propuestas para acercarse al mundo del café.

Transformación

En los últimos años, las cafeterías dejaron de ser simplemente lugares donde tomar un café rápido. Esa transformación acompañó el crecimiento de propuestas vinculadas al café de especialidad, con mayor atención al origen del grano, los métodos de preparación y la experiencia del consumidor.

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La Semana del Café busca justamente fortalecer ese perfil e invitar a vecinos y turistas a recorrer cafeterías, conocer nuevas formas de preparación y descubrir el trabajo de quienes convierten una infusión cotidiana en una experiencia.

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