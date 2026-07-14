Política

Presunto enriquecimiento ilícito: rechazaron un pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal

La Justicia Federal concluyó que no se acreditó ninguna de las causales previstas por la ley para disponer la recusación.

Martín Insaurralde
Martín Insaurralde
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El juez Luis Armella rechazó este martes en Lomas de Zamora el pedido de Martín Insaurralde para apartar al fiscal Sergio Mola en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
  • La defensa alegó falta de objetividad del fiscal por diferencias de criterio en el proceso, pero el magistrado concluyó que esas discrepancias son normales en la investigación.
  • Este revés judicial asegura la continuidad del fiscal Mola al frente del expediente por lavado de dinero, mientras se aguardan pericias clave para definir la situación procesal.
Resumen generado con IA

Un nuevo revés judicial sufrió este martes Martín Insaurralde en la causa que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Justicia Federal rechazó un pedido del ex intendente para apartar del caso al fiscal Sergio Mola

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, concluyó que no se acreditó ninguna de las causales previstas por la ley para disponer la recusación y resolvió que el representante del Ministerio Público Fiscal continúe al frente del expediente.

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En su resolución, Armella sostuvo que los argumentos planteados por los abogados del ex intendente bonaerense se basan en una "valoración subjetiva" de distintas actuaciones procesales y que no generan "una duda objetiva, seria y razonable" sobre el deber de objetividad que debe regir la actuación del fiscal.

Qué resolvió el juez Luis Armella

Al analizar el planteo, Armella reconoció que durante la investigación existieron diferencias de criterio con el fiscal sobre la conducción del expediente, aunque aclaró que esas discrepancias forman parte de las funciones que cumplen el juez y el Ministerio Público y no constituyen un motivo para apartar al fiscal.

En ese marco, recordó que en una resolución anterior había advertido sobre el riesgo que podía representar para la investigación la difusión pública de determinadas medidas, aunque enfatizó que esas observaciones "no deben ser interpretadas como una descalificación de la labor investigativa que realiza el Fiscal".

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Por el contrario, destacó "el compromiso y la dedicación con que la Fiscalía intervino desde los inicios de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba que a su entender resultaban pertinentes".

El magistrado también sostuvo que las medidas promovidas por Mola fueron adoptadas conforme a la interpretación que el fiscal hizo de la legislación vigente y que las diferencias jurídicas sobre ese criterio no pueden resolverse mediante una recusación, consignó Todo Noticias (TN). 

Además, afirmó que no encontró pruebas de que la actuación del representante del Ministerio Público hubiera respondido a intereses ajenos a los fines propios del proceso penal.

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En otro tramo de la resolución, Armella aseguró que mantiene un "alto concepto de probidad y honestidad" respecto de Mola y recordó que toda recusación debe analizarse con criterio restrictivo. También señaló que la defensa no incorporó elementos nuevos que permitieran acreditar una pérdida de objetividad por parte del fiscal.

Con esos argumentos, el juez resolvió no hacer lugar al pedido de apartamiento y confirmó que Sergio Mola continuará al frente de la investigación contra Martín Insaurralde.

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