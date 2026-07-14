Política

Juan Nápoli rompió el silencio tras aparecer en un video con Martín Insaurralde viendo a la Selección: qué dijo

El presidente del Banco de Valores explicó por qué estaba en la misma reunión que el exintendente de Lomas de Zamora y negó cualquier vínculo político, comercial o personal.

El presidente del Banco de Valores explicó por qué estaba en la misma reunión que el exintendente de Lomas de Zamora y negó cualquier vínculo político, comercial o personal.
El presidente del Banco de Valores explicó por qué estaba en la misma reunión que el exintendente de Lomas de Zamora y negó cualquier vínculo político, comercial o personal.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores y cercano a Milei, negó vínculos políticos y comerciales tras difundirse un video donde aparece con Martín Insaurralde en Puerto Madero.
  • Nápoli explicó que coincidió fortuitamente con Insaurralde, investigado por enriquecimiento ilícito, en el cumpleaños de la esposa de un amigo común en Puerto Madero.
  • El polémico encuentro tensa la relación de figuras ligadas al oficialismo con imputados de la gestión anterior, bajo la atenta mirada de la opinión pública y la Justicia.
Resumen generado con IA

Juan Nápoli, presidente del Banco de Valores (VALO) y dirigente cercano al presidente Javier Milei, habló públicamente luego de que se difundiera un video en el que aparece junto al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, durante el partido entre la Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Insaurralde alentó a la Selección desde Puerto Madero, junto a empresarios y a un excandidato por LLA

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Las imágenes, registradas el sábado por la noche en un departamento de Puerto Madero, generaron repercusiones debido a la presencia de Insaurralde, quien continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Juan Nápoli explicó por qué estaba en la reunión

En una entrevista con el canal de streaming Ahora Play, Nápoli aseguró que asistió únicamente al cumpleaños de la esposa de un amigo y descartó cualquier tipo de relación con el exfuncionario bonaerense.

"Fui al cumpleaños de la mujer de un amigo, que también es amiga mía. Era una fiesta familiar. La presencia de Insaurralde fue lo que motivó todo lo que pasó porque hoy está en el centro de la escena", afirmó.

El banquero sostuvo que desconocía quiénes asistirían al encuentro y explicó que simplemente coincidió con Insaurralde mientras observaban el partido.

"No conozco a Insaurralde. No soy amigo de él. Estábamos cerca de la pantalla donde se pasaba el partido y nada más. Vi el partido, entregué mi regalo y me fui a mi casa", remarcó.

Negó vínculos políticos o comerciales con Insaurralde

Nápoli también rechazó que su presencia en el mismo evento implique algún tipo de relación con el exjefe de Gabinete bonaerense.

"No tengo relación comercial ni de amistad. No tengo ningún vínculo con él", insistió.

Consultado sobre si mantuvo una conversación con Insaurralde durante el encuentro, respondió que sí, aunque aclaró que únicamente hablaron sobre el desarrollo del partido de la Selección Argentina.

Respecto de la causa judicial que enfrenta el exintendente, evitó hacer una defensa personal.

"Siempre hay que esperar que actúe la Justicia. No voy a defenderlo a él ni a nadie; yo me defiendo a mí mismo", señaló.

El mensaje que publicó en redes sociales

Tras la difusión del video y las críticas recibidas, Nápoli publicó un mensaje en sus redes sociales en el que apeló al artículo 19 de la Constitución Nacional para defender su derecho a la privacidad.

En ese texto sostuvo que las acciones privadas de las personas no deben ser objeto de intervención estatal mientras no afecten a terceros y recordó el principio de legalidad que establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no exige.

El video que generó la polémica

La filmación fue difundida por el periodista Gustavo Méndez y muestra a Martín Insaurralde alentando a la Selección Argentina junto a un grupo de invitados en una propiedad de Puerto Madero.

En las imágenes se observa al exintendente cantando junto al resto de los presentes mientras fuma un habano. Según trascendió, la reunión se realizó en una propiedad del desarrollador inmobiliario Rodrigo Fernández Prieto y contó con la presencia de empresarios, familiares y representantes del mundo del fútbol.

La situación judicial de Martín Insaurralde

Martín Insaurralde continúa siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En el marco de la causa tiene prohibido salir del país y no puede alejarse más de 50 kilómetros de su domicilio sin autorización judicial.

La investigación también alcanza a su exesposa, Jesica Cirio, mientras la Justicia continúa analizando movimientos patrimoniales y otras pruebas incorporadas al expediente.

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