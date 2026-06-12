Bandas cambiarias: tras el dato de inflación, el techo del dólar subirá a $1.844 en julio

El Banco Central (BCRA) confirmó que las bandas de flotación del dólar se ajustarán un 2,1% durante julio, replicando el índice de inflación de mayo recientemente informado por el Indec. Con esta actualización, el límite superior del corredor cambiario alcanzará los $1.844,87 a fin de mes, mientras que el piso se ubicará en los $754,14.