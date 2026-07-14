Qué fue de la vida de Carlos Roa y cómo luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Devoto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Roa priorizó sus creencias espirituales por sobre la fama y el dinero. Entre sus convicciones, se encontraba el estricto respeto del descanso sabático (desde el atardecer del viernes hasta el del sábado), un día sagrado que le impedía disputar la gran mayoría de los compromisos profesionales del fútbol de élite. Decidió retirarse junto a su familia a Villa de Soto, un pequeño paraje en la provincia de Córdoba, esperando con fe lo que su doctrina señalaba como el inminente inicio del nuevo milenio.