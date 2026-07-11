La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

Las declaraciones de Lamine Yamal tras la clasificación de España a las semifinales del Mundial 2026 generaron una fuerte repercusión entre los hinchas argentinos. El delantero del conjunto al mando de Luis de la Fuente aseguró que el duelo ante Francia era el que "todo el mundo esperaba" y calificó a ambos equipos como "las dos mejores selecciones del Mundial".