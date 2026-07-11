La respuesta de Lionel Scaloni a la polémica que generó Lamine Yamal

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni minimizó la polémica con Lamine Yamal, quien calificó a España y Francia como las mejores del Mundial 2026, respaldando la opinión del delantero español.
- Los dichos de Yamal tras clasificar a semis causaron enojo en los hinchas argentinos, pero Scaloni le restó importancia y coincidió en que ese cruce es una final anticipada.
- La postura del DT evita tensiones mediáticas, refleja su buena relación con el fútbol español y mantiene el foco deportivo de Argentina previo a su duelo clave contra Suiza.
Las declaraciones de Lamine Yamal tras la clasificación de España a las semifinales del Mundial 2026 generaron una fuerte repercusión entre los hinchas argentinos. El delantero del conjunto al mando de Luis de la Fuente aseguró que el duelo ante Francia era el que "todo el mundo esperaba" y calificó a ambos equipos como "las dos mejores selecciones del Mundial".
Esa última frase fue interpretada por muchos como un ninguneo hacia la Selección argentina, vigente campeona del mundo y todavía en carrera por el título. Posteriormente, en la conferencia de prensa previa al partido frente a Suiza por los cuartos de final, Lionel Scaloni fue consultado por esos dichos.
La respuesta de Scaloni a Yamal
Lejos de polemizar, el entrenador respaldó la mirada del futbolista. "No escuché lo que dijo Lamine, pero claro que es una final anticipada si son dos grandes equipos, los dos favoritos. Uno de los dos va a quedar en el camino, lamentablemente", respondió.
Las palabras del técnico contrastaron con la reacción que habían tenido muchos usuarios en las redes sociales, donde cuestionaron a Yamal por excluir a la Argentina de su análisis. En ese contexto, Scaloni incluso consideró lógico que el delantero haya destacado ese enfrentamiento.
"No me parece mal lo que haya dicho porque es la realidad. Posiblemente son dos de los favoritos. Estuvimos hablando toda la rueda de prensa de eso, no me parece mal", explicó. Así, volvió a remarcar la jerarquía del cruce entre europeos: "Lamentablemente, llegará solo uno a la final".
Las declaraciones del entrenador santafesino también reflejan la buena relación que mantiene con el fútbol español. El vínculo del argentino con el país europeo trasciende la competencia deportiva, y el entrenador prefirió no alimentar una polémica que, desde su perspectiva, carece de sustento.