"Es la original": Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra

Pronto la empresaria no dudó en brindar otros datos inéditos sobre aquella fascinante prenda. Si bien se trata de la camiseta utilizada durante el primer tiempo —previo a que Diego convirtiera "La mano de Dios" y el "Gol del siglo" en el complemento con otra muda de ropa—, la pieza carga con la misma mística de aquel 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Claudia recordó que esa indumentaria no existía hasta el último momento antes del partido contra Inglaterra, sino que fue gestada en el apremio por un imprevisto de vestuario: Argentina no contaba con camisetas suplentes y el equipo rival se presentaba con su clásica remera blanca. “Tuvieron que salir a comprar esta camiseta en México, al centro, a ver qué conseguían”, afirmó la ex de Maradona, luciendo la legendaria 10 azul de nylon de la marca Le Coq Sportif.