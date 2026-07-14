"Es la original": Claudia Villafañe exhibió la mítica camiseta de Diego Maradona antes del duelo con Inglaterra

Resumen para apurados
- Claudia Villafañe exhibió en la televisión argentina la camiseta original usada por Diego Maradona contra Inglaterra en 1986, en la previa de un nuevo cruce mundialista.
- La prenda de 1986 fue comprada de urgencia en México y confeccionada a mano por costureras de la concentración ante la falta de indumentaria suplente oficial para el partido.
- La exhibición de este tesoro histórico aviva la mística y el debate antes del crucial partido donde Argentina volverá a enfrentar a Inglaterra vistiendo la camiseta azul.
Sin cortes espectaculares, talles hechos a medida ni bordados elaborados por habilidosas máquinas, la camiseta que Claudia Villafañe mostró en la televisión argentina es el emblema improvisado con que la Selección disputó uno de los partidos más importantes de su historia. Manchada un poco en el cuello, la remera del 10 de la selección es la evidencia de un recuerdo vivo que se reproducirá mañana, aunque no en el estadio Azteca ni tampoco de la mano de Diego Maradona, pero sí con el mismo fervor que reencarna 40 años después.
En la previa más emocionante y tensionante de los últimos partidos de la Argentina, Claudia Villafañe decidió rememorar los tiempos en los que el combinado nacional se encontraba frente a un mismo escenario. Antes del crucial encuentro contra Inglaterra, la exesposa de Diego Maradona sorprendió a todo el estudio y a la audiencia de Eltrece al revelar un tesoro histórico que tenía guardado bajo su ambo de cocina. Al desabrochárselo, el inconfundible color azul de la prenda trajo las reminiscencias de un tiempo de oro.
Claudia Villafañe mostró la camiseta original de Diego Maradona
“Esta es justa para hoy”, dijo Claudia Villafañe en el programa La Cocina Rebelde, conducido por Jimena Monteverde, mientras los suspiros de asombro y gritos de alegría comenzaban a resonar en el estudio. Dio una pequeña vuelta y reveló todos los detalles de aquella remera histórica. “Primero, quiero que la cámara vea que está manchada. Es la original”, señaló la conductora. La casaca contaba con todas las marcas que son tan familiares para cada espectador: un número 10 blindado de plateado en la espalda, las tiras azules que la recorren de forma vertical y un escudo gigante que brilla algo desprendido de la tela.
Pronto la empresaria no dudó en brindar otros datos inéditos sobre aquella fascinante prenda. Si bien se trata de la camiseta utilizada durante el primer tiempo —previo a que Diego convirtiera "La mano de Dios" y el "Gol del siglo" en el complemento con otra muda de ropa—, la pieza carga con la misma mística de aquel 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Claudia recordó que esa indumentaria no existía hasta el último momento antes del partido contra Inglaterra, sino que fue gestada en el apremio por un imprevisto de vestuario: Argentina no contaba con camisetas suplentes y el equipo rival se presentaba con su clásica remera blanca. “Tuvieron que salir a comprar esta camiseta en México, al centro, a ver qué conseguían”, afirmó la ex de Maradona, luciendo la legendaria 10 azul de nylon de la marca Le Coq Sportif.
Costureras de urgencia en la concentración
La marca que vestía al equipo, Le Coq Sportif, había fabricado un modelo especial —con tela liviana y pequeños orificios para facilitar la ventilación— pero solo para la camiseta titular, la celeste y blanca. La alternativa azul era de algodón, más pesada, y no era apta para jugar al mediodía bajo el sol del Distrito Federal, a más de 2.200 metros de altura. Cuando la FIFA confirmó que Argentina debía salir de azul porque Inglaterra eligió la blanca, el cuerpo técnico de Carlos Bilardo se encontró sin la indumentaria adecuada.
Un asistente de Carlos Salvador Bilardo encontró la suplente mientras las horas se agotaban. Un lienzo al que debían agregarse todas las insignias nacionales a contrarreloj. "El escudo está cosido por las mismas chicas que limpiaban en la concentración", sumó Villafañe, mostrando los detalles de la camiseta.
"No tenían camiseta azul. Inglaterra jugaba con la blanca, entonces no podíamos... Fueron a buscar a Ciudad de México, y lo que encontraron de la marca fue esta, que tiene dos colores diferentes. El número es plateado, no había... Los escudos no eran bordados, entonces se los sacaron a las otras prendas y se los cosieron las chicas, como pudieron, a todas las casacas", relató con minuciosidad.