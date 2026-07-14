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EN VIVO Francia-España: Mbappé va por otra final y la "Roja" quiere cortar la dinastía

Mbappé, delantero de Francia.
Mbappé, delantero de Francia.

Los seleccionados de Didier Deschamps y Luis de la Fuente se enfrentan este martes en Dallas por el primer boleto a la final. Kylian Mbappé y Lamine Yamal encabezan un duelo entre dos de los grandes candidatos al título.

Hace 13 Min

Lo que tenés que saber

Francia y España disputan este martes una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. La Roja llega como campeona de Europa y con un estilo basado en la posesión y el protagonismo ofensivo, mientras que los Bleus buscarán imponer la jerarquía de Mbappé y su potencia en las transiciones. El ganador avanzará a la final del domingo 19 de julio, donde enfrentará a Argentina o Inglaterra. Seguí en vivo la previa, las formaciones, el minuto a minuto, los goles y todas las noticias del partido.

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