Copa del Mundo

Scaloni mantiene dos dudas para definir el "11" titular de Argentina ante Suiza: ¿cuáles son?

El entrenador evalúa repetir la base del equipo que remontó frente a Egipto, aunque todavía debe resolver una incógnita en el lateral derecho y otra en el mediocampo.

DUDAS. Lionel Scaloni todavía debe resolver dos puestos para definir la formación de la selección argentina que enfrentará a Suiza por los cuartos de final.
DUDAS. Lionel Scaloni todavía debe resolver dos puestos para definir la formación de la selección argentina que enfrentará a Suiza por los cuartos de final.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni define la formación de Argentina para enfrentar hoy a Suiza en cuartos del Mundial 2026, buscando el pase a semifinales con dos dudas en el equipo titular.
  • Tras la victoria 3-2 ante Egipto, el técnico planea repetir la base del equipo, evaluando los puestos de lateral derecho (Molina o Montiel) y mediocampo (Mac Allister o González).
  • El partido definirá la continuidad de la selección en el torneo; consolidar este once titular es clave para el rendimiento del equipo liderado por Messi en fases decisivas.
Resumen generado con IA

La selección argentina enfrentará esta noche, desde las 22, a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni todavía mantiene algunas incógnitas en la formación. Aunque el entrenador no confirmó el equipo, todo indica que conservará la estructura que utilizó en la agónica victoria 3-2 frente a Egipto, con dos puestos que todavía están bajo análisis.

"Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio. En principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día", explicó Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro. La evaluación del cuerpo técnico sobre el rendimiento en octavos fue positiva: consideran que Argentina generó situaciones y tuvo el control durante varios pasajes, pese a los problemas de eficacia y algunos desajustes defensivos.

Las principales dudas aparecen en el lateral derecho y en la mitad de la cancha. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel compiten por un lugar en la defensa, mientras que Alexis Mac Allister y Nicolás González son las alternativas para completar el mediocampo. Por el momento, Molina y Mac Allister correrían con una ligera ventaja, aunque Scaloni resolverá el equipo cerca del inicio del partido.

La probable formación de Argentina ante Suiza

En el ataque no habría modificaciones. Lionel Messi volverá a ser titular y estará acompañado por Julián Álvarez, quien se mantendría por delante de Lautaro Martínez en la consideración del cuerpo técnico. 

Así, la probable formación sería: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Mac Allister o Nicolás González; Messi y Julián Álvarez.

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