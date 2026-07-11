Scaloni mantiene dos dudas para definir el "11" titular de Argentina ante Suiza: ¿cuáles son?

"Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio. En principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día", explicó Scaloni en la conferencia de prensa previa al encuentro. La evaluación del cuerpo técnico sobre el rendimiento en octavos fue positiva: consideran que Argentina generó situaciones y tuvo el control durante varios pasajes, pese a los problemas de eficacia y algunos desajustes defensivos.