Los ejercicios que recomiendan los expertos para fortalecer las rodillas después de los 60 años

El especialista Jarrod Nobbe, preparador físico explicó en el medio especializado estadounidense Eat This, Not That!, que la fuerza de la rodilla depende de todo su entorno. "La fuerza de la rodilla nunca se limita únicamente a la articulación en sí. Los cuádriceps se conectan por encima y alrededor de ella; los isquiotibiales influyen en cómo se mueve la parte inferior de la pierna; las pantorrillas cruzan la articulación; y las caderas ayudan a mantener la rodilla alineada", señaló Nobbe, destacando la importancia de entrenar todo el conjunto.