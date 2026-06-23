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Adiós a la panza: el ejercicio en casa que ayuda a quemar grasa abdominal después de los 50

Solo cinco ejercicios componen una rutina sencilla que permite activar el metabolismo y reducir la grasa visceral.

Los mejores ejercicios después de los 50 años.
Los mejores ejercicios después de los 50 años. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jaqueline Gavino recomendó una rutina casera de cinco ejercicios de fuerza para que adultos mayores de 50 años reduzcan la grasa abdominal de forma efectiva y sin máquinas.
  • Tras los 50 años, los cambios hormonales y la pérdida de masa muscular ralentizan el metabolismo, haciendo que los ejercicios tradicionales o de gimnasio resulten poco efectivos.
  • Esta rutina de fuerza corporal, sumada a caminatas y buena nutrición, proyecta una mejora sostenible en la salud metabólica y una reducción eficaz de la grasa visceral.
Resumen generado con IA

Después de la barrera de los 50, la grasa abdominal puede volverse más difícil de combatir, incluso pasando horas en el gimnasio. Sin embargo, el secreto para recuperar la firmeza de la juventud no está en las pesadas máquinas de un gimnasio, sino en el propio peso de tu cuerpo.

¿Sentadillas o caminata? Cuál es el ejercicio más efectivo para activar el cuerpo después de pasar horas sentado, según la ciencia

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El entrenamiento de fuerza corporal es una de las herramientas más efectivas a disposición. Este tipo de actividad no solo cuida las articulaciones, sino que activa múltiples grupos musculares al mismo tiempo, mejorando el equilibrio y la estabilidad general. Lo mejor de todo es que no necesitás gastar una fortuna en equipamiento ni moverte de la comodidad de tu living para ver resultados reales y duraderos.

Los desafíos metabólicos del paso del tiempo

Para entender por qué los ejercicios tradicionales ya no dan el mismo resultado, es fundamental atender a quienes estudian el cuerpo humano. "Las rutinas tradicionales suelen centrarse en ejercicios aislados o sesiones cortas que no crean suficiente demanda de energía general para apoyar la pérdida de grasa", explicó Jaqueline Gavino, directora de Fitness en el Pritikin Longevity Center al medio especializado estadounidense Eat This and Not That. La experta señaló que después de los 50 entran en juego cambios hormonales que favorecen la acumulación de grasa en el abdomen, la pérdida de masa muscular que ralentiza el metabolismo y la disminución del movimiento diario espontáneo.

Movimientos inteligentes: los cinco ejercicios para bajar la grasa abdominal 

"Hacer únicamente abdominales o movimientos en máquinas a menudo no es suficiente. La pérdida de grasa, especialmente en la zona abdominal, requiere una combinación de entrenamiento de fuerza para todo el cuerpo, movimiento diario constante y una nutrición adecuada", añadió Gavino. Bajo esta premisa, la especialista recomiendó cinco movimientos sencillos pero sumamente potentes para incorporar hoy mismo a tu rutina.

El primero es la sentadilla en la pared, ideal para las piernas y el núcleo: apoyá la espalda firmemente contra la pared y bajá el cuerpo hasta que tus rodillas formen un ángulo de 90 grados, como si estuvieras sentado en el aire. El segundo movimiento son las estocadas hacia atrás, que consisten en dar un paso largo hacia atrás, bajando la cadera con control y presionando el talón delantero para regresar a la posición inicial de pie.

El tercer ejercicio es la infaltable plancha alta, donde debés sostener el peso de tu cuerpo sobre las palmas de las manos y las puntas de los pies, manteniendo el abdomen y los glúteos bien firmes para proteger la zona lumbar. Como cuarto elemento están las estocadas laterales, que implican dar un gran paso hacia el costado, llevando las caderas hacia atrás para trabajar los músculos internos y externos de las piernas de forma integral.

Finalmente, el puente de glúteos cierra este circuito perfecto. Acostado boca arriba con las rodillas flexionadas, elevás la pelvis hacia el techo contrayendo la zona posterior. Estos cinco movimientos, combinados con caminatas diarias y una alimentación equilibrada, se convertirán en tus mejores aliados para activar el metabolismo y reducir la grasa abdominal.

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