Adiós a la panza: el ejercicio en casa que ayuda a quemar grasa abdominal después de los 50

Los desafíos metabólicos del paso del tiempo

Para entender por qué los ejercicios tradicionales ya no dan el mismo resultado, es fundamental atender a quienes estudian el cuerpo humano. "Las rutinas tradicionales suelen centrarse en ejercicios aislados o sesiones cortas que no crean suficiente demanda de energía general para apoyar la pérdida de grasa", explicó Jaqueline Gavino, directora de Fitness en el Pritikin Longevity Center al medio especializado estadounidense Eat This and Not That. La experta señaló que después de los 50 entran en juego cambios hormonales que favorecen la acumulación de grasa en el abdomen, la pérdida de masa muscular que ralentiza el metabolismo y la disminución del movimiento diario espontáneo.