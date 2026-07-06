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Fisioterapia respiratoria: los beneficios de una práctica que poco se conoce

La kinesiología respiratoria se consolida como una disciplina clave para adultos que buscan recuperar su capacidad pulmonar y rehabilitarse de secuelas por enfermedades o cirugías complejas.

Fisioterapia respiratoria: los beneficios de una práctica que poco se conoce
Foto: Da Vinci Fisio
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Profesionales de la salud aplican la fisioterapia respiratoria en adultos para recuperar la capacidad pulmonar y tratar secuelas de enfermedades complejas.
  • Revalorizada tras la pandemia de Covid-19, esta disciplina aplica ejercicios de vibración y percusión torácica para eliminar secreciones y mejorar la ventilación del paciente.
  • El avance de esta especialidad médica promete reducir internaciones por males crónicos y acelerar la recuperación de pacientes críticos, mejorando su calidad de vida futura.
Resumen generado con IA

Recuperar el movimiento de una articulación después de un esguince o una fractura severa tiene una solución reconocible. La fisioterapia aparece como un tratamiento a mediano o largo plazo, según el daño generado. Lo mismo sucede con el sistema respiratorio con la fisioterapia respiratoria, orientada a curar, prevenir o estabilizar la aparición de complicaciones en las vías respiratorias.

Kinesiólogos tucumanos tratan el post covid con fisioterapia respiratoria

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La fisioterapia o kinesiología respiratoria ayuda a aumentar la capacidad pulmonar. Aunque se asocia comúnmente al tratamiento para niños y bebés, también es aplicable en adultos. Las sesiones ayudan a reducir la sensación de ahogo, a limpiar las vías respiratorias y a mejorar la autonomía del paciente mediante ejercicios, percusiones y otras técnicas.

El objetivo de la kinesiología respiratoria

La kinesiología respiratoria es una rama que avanza cada vez más dentro de la medicina. Según el Hospital Allende, tiene el objetivo de normalizar y potenciar la acción ventilatoria del sistema pulmonar, tratando de minimizar las secuelas de patologías respiratorias como bronquitis, bronquiolitis, neumonía, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también algunas dificultades respiratorias de los fumadores.

Durante la pandemia de Covid-19, el kinesiólogo respiratorio se convirtió, junto a médicos y enfermeros, en uno de los profesionales más relevantes en el proceso de pacientes tanto en etapa aguda hospitalaria como en la rehabilitación por las disminuciones producidas por el contagio, indica la institución de salud.

Quiénes pueden tratarse con kinesiología respiratoria

Son múltiples los grupos a los que puede aplicarse esta disciplina para mejorar su calidad de vida. Las terapias de higiene bronquial son técnicas que ayudan a expectorar secreciones. Se pueden desarrollar en consultorios externos en pacientes que tengan mucosidad constante.

La fisioterapia respiratoria también forma parte de una serie de cuidados integrales que deben tener los pacientes posquirúrgicos o que pasaron por terapia intensiva. En este caso, los tratamientos suelen ser más extensos y afrontar consecuencias de patologías en muchos casos severas. El objetivo es lograr una recuperación de las actividades temprana para el paciente.

Los pacientes coronarios o con EPOC también pueden implementar sesiones y tratamientos de kinesiología respiratoria para mejorar su calidad de vida. Un especialista puede ayudar a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas mediante ejercicios con pesas y prácticas de respiración.

La fisioterapia bajó un 95% la internación por bronquiolitis

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Percusión y vibración para respirar mejor

Hay un amplio abanico de técnicas que ayudan a la recuperación de la capacidad pulmonar. Una de ellas consiste en realizar ejercicios respiratorios que involucren percusión y vibración en la caja torácica. La percusión consiste en dar palmadas de forma rítmica con las manos formando un hueco, explica un artículo de la Clínica Universidad de Navarra de España. La vibración, por otra parte, consiste en la compresión intermitente de la pared torácica durante la espiración, intentando aumentar la velocidad del aire espirado. El objetivo, en ambos casos, es desprender las secreciones adheridas a las paredes bronquiales.

En todos los casos en los que se quiera aplicar, la terapia debe ser brindada por un profesional de la salud especializado.

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