Fisioterapia respiratoria: los beneficios de una práctica que poco se conoce

Percusión y vibración para respirar mejor

Hay un amplio abanico de técnicas que ayudan a la recuperación de la capacidad pulmonar. Una de ellas consiste en realizar ejercicios respiratorios que involucren percusión y vibración en la caja torácica. La percusión consiste en dar palmadas de forma rítmica con las manos formando un hueco, explica un artículo de la Clínica Universidad de Navarra de España. La vibración, por otra parte, consiste en la compresión intermitente de la pared torácica durante la espiración, intentando aumentar la velocidad del aire espirado. El objetivo, en ambos casos, es desprender las secreciones adheridas a las paredes bronquiales.