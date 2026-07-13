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Cómo combatir la flacidez en los brazos después de los 55: cinco ejercicios fáciles y efectivos

Utilizando una banda elástica es posible ganar fuerza y masa amuscular, lo que previene la flacidez y la pérdida de estos tejidos fundamentales.

Cómo fortalecer los brazos después de los 55 años.
Cómo fortalecer los brazos después de los 55 años. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Entrenadores recomiendan realizar cinco ejercicios de fuerza sencillos para combatir la flacidez de brazos y recuperar masa muscular en personas mayores de 55 años.
  • La pérdida de colágeno y músculo tras los 55 años debilita la zona. La rutina incluye flexiones en pared y uso de bandas elásticas, evitando levantar grandes pesos.
  • Esta práctica no solo mejora la estética, sino que previene lesiones articulares y facilita tareas cotidianas, promoviendo un envejecimiento activo y saludable.
Resumen generado con IA

Con el paso del tiempo, el cuerpo experimenta cambios naturales que muchas veces se reflejan en la pérdida de firmeza muscular. Una de las zonas donde más se nota este proceso es en la parte posterior de los brazos. Después de los 55 años, la disminución de la masa muscular y la reducción del colágeno pueden hacer que los brazos luzcan más blandos, incluso si el peso corporal se mantiene igual. Sin embargo, no es necesario levantar grandes cargas en el gimnasio para revertir esta situación; la clave está en el movimiento constante y bien dirigido.

El ejercicio que ayuda a fortalecer el abdomen y mejorar la postura después de los 50 años

El ejercicio que ayuda a fortalecer el abdomen y mejorar la postura después de los 50 años

Muchos cometen el error de enfocarse únicamente en ejercicios que aíslan los bíceps, pero unos brazos firmes dependen del fortalecimiento conjunto de los tríceps, los hombros, el pecho y la parte superior de la espalda. Trabajar estos grupos musculares no solo mejora la apariencia estética, sino que también facilita tareas cotidianas como levantar bolsas, empujar puertas o alcanzar objetos en estantes altos. El objetivo principal es recuperar la fuerza y la definición cuidando la salud de las articulaciones.

Los ejercicios clave para fortalecer los brazos después de los 55 años 

Flexiones en la pared

Para quienes buscan tensar la parte posterior de los brazos sin levantar cargas pesadas, las flexiones en la pared son una excelente opción. Este ejercicio fortalece los tríceps al mismo tiempo que involucra el pecho, los hombros y el abdomen, ofreciendo un estímulo completo. Para realizarlo, debés pararte frente a una pared firme, apoyar las manos a una distancia un poco mayor que el ancho de los hombros, dar unos pasos hacia atrás y bajar el pecho hacia la pared, regresando luego a la posición inicial con control. Se recomiendan de 12 a 15 repeticiones.

Press de tríceps con banda

Por otro lado, los tríceps representan aproximadamente dos tercios de la parte superior del brazo. Para activarlos de forma segura, el entrenador Tyler Read recomendó al medio Eat This, Not That una variante con banda elástica colgada sobre la cabeza: "Los clientes aprecian que pueden entrenar los tríceps de manera efectiva sin necesidad de equipos pesados ni de una membresía de gimnasio". Sosteniendo un extremo de la banda con cada mano y manteniendo los codos cerca de los lados, se debe presionar hacia abajo hasta estirar los brazos y regresar lentamente, repitiendo el movimiento entre 12 y 15 veces.

Pull-Apart con bandas  

Unos brazos fuertes no dependen solo de los tríceps; los hombros traseros y la parte superior de la espalda juegan un rol fundamental en la postura general. El ejercicio de tracción con banda elástica consiste en sostener la banda a la altura de los hombros con los brazos casi rectos, abrirla separando las manos y apretar los omóplatos antes de regresar. Realizar 15 repeticiones ayuda a contrarrestar la postura encorvada y hace que todo el torso se vea más tonificado de manera natural al estar de pie.

Fondos de silla

Por su parte, los fondos en silla modificados ofrecen un gran desafío corporal sin sobrecargar los hombros. Sentado en el borde de una silla firme con las manos al lado de la cadera, debés deslizar la pelvis ligeramente hacia adelante y flexionar los codos de forma sutil, para luego presionar hacia arriba regresando al inicio. El entrenador Tyler Read enfatiza la importancia de realizar de 8 a 12 repeticiones lentas y controladas porque "mantienen la tensión en los tríceps al mismo tiempo que protegen los hombros".

Press con banda de resistencia por encima de la cabeza

Para finalizar una rutina de brazos, lo ideal es un movimiento que integre los hombros y los tríceps. El press sobre la cabeza con banda elástica se realiza pisando el centro de la banda y sosteniendo los extremos a la altura de los hombros, para luego presionar las manos hacia el techo, hacer una breve pausa y bajar despacio. Completar de 10 a 12 repeticiones brinda mayor confianza para las actividades diarias y ayuda a lucir extremidades más firmes y capaces.

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