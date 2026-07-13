Cómo combatir la flacidez en los brazos después de los 55: cinco ejercicios fáciles y efectivos

Con el paso del tiempo, el cuerpo experimenta cambios naturales que muchas veces se reflejan en la pérdida de firmeza muscular. Una de las zonas donde más se nota este proceso es en la parte posterior de los brazos. Después de los 55 años, la disminución de la masa muscular y la reducción del colágeno pueden hacer que los brazos luzcan más blandos, incluso si el peso corporal se mantiene igual. Sin embargo, no es necesario levantar grandes cargas en el gimnasio para revertir esta situación; la clave está en el movimiento constante y bien dirigido.