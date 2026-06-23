Los ejercicios de movilidad que toda persona debería realizar después de los 35 años, según expertas

Este tipo de entrenamiento ayuda a que las articulaciones y los músculos se muevan con fluidez, previniendo lesiones graves a largo plazo. "La movilidad es importante porque ayuda a reducir el pain y a mantener la funcionalidad a medida que envejecemos. Nos ayuda a enfrentar desafíos con la marcha, el equilibrio, la resistencia, y reduce el riesgo de caídas o fatiga", explicó la doctora Jessica Leung, especialista en fisioterapia, en un artículo publicado en la revista estadounidense SELF.