El exceso de control en las empresas agrava el desgaste laboral y debilita el compromiso de los empleados

De hecho, el impacto del estrés laboral ya no se limita al bienestar individual. También tiene consecuencias directas para las organizaciones. El mismo estudio muestra que el 45% de los trabajadores buscó otro empleo durante los últimos meses debido al desgaste laboral, mientras que un 29% está evaluando cambiar de trabajo. Incluso un 10% reconoce haber disminuido su nivel de compromiso como consecuencia del agotamiento. En otras palabras, el estrés sostenido no solo afecta a las personas: también incrementa la rotación, dificulta la retención de talento y deteriora el clima organizacional.