La otra cara del empleo: el 90% de los nuevos ocupados no gana lo suficiente para vivir

El mercado laboral argentino muestra una realidad compleja: cada vez hay más personas con trabajo, pero también crece la cantidad de empleos precarios. Así lo revela el último Monitor Sociolaboral elaborado por el Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), que sostiene que el incremento de la ocupación no responde a una mejora económica sino a la necesidad de los hogares de generar más ingresos.