Política

ARCA habilitó la liquidación digital de sueldos para empleados privados en "Mi Argentina"

Los trabajadores pueden acceder al detalle de su liquidación, incluyendo salario, descuentos y contribuciones patronales, informó el fisco.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y ARCA desarrollaron en conjunto una nueva funcionalidad para Mi Argentina.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y ARCA desarrollaron en conjunto una nueva funcionalidad para "Mi Argentina".
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ARCA y la Secretaría de Innovación habilitaron en la app 'Mi Argentina' la visualización digital de sueldos y aportes para empleados privados sin necesidad de clave fiscal.
  • La función, disponible en la sección 'Trabajo', amplía una herramienta vigente desde octubre de 2024 que requería clave fiscal para ver los aportes jubilatorios y de obra social.
  • Esta medida agiliza el acceso a la información laboral de forma segura y representa un nuevo avance estatal en la simplificación de trámites cotidianos para los ciudadanos.
Resumen generado con IA

A partir de ahora, los empleados del sector privado en relación de dependencia podrán visualizar en “Mi Argentina” su liquidación de sueldos, con su correspondiente detalle de monto bruto y descuentos por las contribuciones patronales e importes derivados a los diferentes subsistemas de la seguridad social. De esta manera, los trabajadores accederán a esta información de forma ágil y segura sin necesidad de contar con clave fiscal, según destacó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esta nueva funcionalidad en la aplicación disponible tanto para la web como en su aplicación para dispositivos móviles es el resultado del trabajo conjunto realizado entre ARCA y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

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Para acceder a la misma, los usuarios deberán ingresar dentro de la opción “Trabajo” al servicio “Liquidación Digital”. Entre los datos disponibles que figuran, se encuentran jubilaciones, obras sociales, y otros conceptos como PAMI, Fondo Nacional de Empleo, Asignaciones Familiares y Fondo Solidario de Redistribución, entre otros, para un período determinado.

Este nuevo módulo está disponible únicamente para los trabajadores del sector privado que se encuentran declarados en una liquidación contenida en los sistemas de ARCA. Mi Liquidación Digital es una funcionalidad que se encontraba vigente desde octubre de 2024 para aquellos contribuyentes que contarán con clave fiscal.

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Con esta nueva modalidad, podrán tener el alcance de esa información desde la aplicación Mi Argentina, que continúa incorporando herramientas que facilitan la vida cotidiana de la ciudadanía, lo que representa un nuevo avance para simplificar el acceso a la información y a los servicios del Estado.

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Para mayor información, se encuentran los micrositios disponibles en https://www.arca.gob.ar/celular/apps/trabajo-miargentina.asp o bien https://www.arca.gob.ar/mi-liquidacion-digital/ donde se podrá consultar sobre el funcionamiento y alcance del servicio.

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