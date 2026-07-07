ARCA habilitó la liquidación digital de sueldos para empleados privados en "Mi Argentina"

A partir de ahora, los empleados del sector privado en relación de dependencia podrán visualizar en “Mi Argentina” su liquidación de sueldos, con su correspondiente detalle de monto bruto y descuentos por las contribuciones patronales e importes derivados a los diferentes subsistemas de la seguridad social. De esta manera, los trabajadores accederán a esta información de forma ágil y segura sin necesidad de contar con clave fiscal, según destacó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).