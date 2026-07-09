¿Qué carreras hay que estudiar para acceder a los salarios mejor pagos en Argentina en 2026?

Resumen para apurados
- Un informe de Bumeran de julio de 2026 revela en Argentina cuáles son las carreras y puestos con mejores salarios para orientar la búsqueda de empleo.
- El estudio expone una brecha de dos millones de pesos: puestos de gerencia superan los tres millones mensuales, mientras que atención al cliente y enfermería rondan el millón.
- Estos datos evidencian la persistente desigualdad en el mercado laboral argentino y servirán de guía clave para la elección de futuras carreras universitarias de altos ingresos.
Elegir una carrera universitaria o técnica puede marcar una gran diferencia en los ingresos futuros. Un relevamiento de Bumeran sobre las pretensiones salariales de quienes buscan empleo en julio de 2026 mostró que los puestos jerárquicos, la industria energética y las ingenierías continúan siendo los sectores con los salarios más altos de la Argentina.
El estudio también expone una amplia brecha entre las distintas actividades: mientras las posiciones de conducción superan los $3 millones mensuales, los empleos vinculados con atención al cliente apenas superan el millón de pesos.
Las carreras y sectores con los salarios más altos
Según el informe, las mayores expectativas salariales corresponden a perfiles altamente especializados y de conducción. Estas son las áreas con mejores ingresos pretendidos:
Gerencia y Dirección General: $3.094.264.
Naviero, Marítimo y Portuario: $2.591.606.
Minería, Petróleo y Gas: $2.485.643.
Ingeniería Civil y Construcción: $1.978.813.
Ingenierías: $1.925.691.
Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181.
Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436.
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258.
Estos datos reflejan la fuerte demanda de profesionales vinculados con sectores estratégicos de la economía, especialmente aquellos relacionados con la energía, la infraestructura y la transformación digital.
Tecnología, finanzas y marketing también ofrecen salarios competitivos
Además de las ingenierías y la industria energética, otras carreras mantienen buenas perspectivas salariales y una elevada demanda laboral.
Entre ellas se destacan:
Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162.
Marketing y Publicidad: $1.609.248.
Seguros: $1.572.366.
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883.
Diseño: $1.477.961.
Producción y Manufactura: $1.459.274.
Sociología y Trabajo Social: $1.423.763.
Aunque estas actividades no alcanzan los niveles de remuneración de la minería o las gerencias, se mantienen por encima del promedio del mercado laboral.
Cuáles son las carreras con menores salarios pretendidos
En el otro extremo del ranking aparecen las actividades vinculadas a los servicios, la atención al público y algunos sectores esenciales.
Las menores expectativas salariales corresponden a:
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.052.657.
Enfermería: $1.086.195.
Gastronomía y Turismo: $1.102.719.
Secretarias y Recepción: $1.110.319.
Oficios y Otros: $1.111.025.
Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214.
Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683.
El informe vuelve a mostrar que profesiones fundamentales para la sociedad, como la enfermería y la docencia, continúan entre las de menores ingresos pretendidos.
Más de $2 millones de diferencia entre los sectores mejor y peor pagos
Uno de los datos más llamativos del relevamiento es la brecha salarial entre las distintas actividades.
Mientras que quienes aspiran a ocupar cargos de Gerencia y Dirección General solicitan en promedio $3.094.264 mensuales, los postulantes de Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing pretenden $1.052.657.
La diferencia supera los $2 millones por mes, una muestra de las fuertes desigualdades que persisten en el mercado laboral argentino.
Ranking de salarios pretendidos en julio de 2026
RubroSalario pretendido
Gerencia y Dirección General$3.094.264
Naviero, Marítimo y Portuario$2.591.606
Minería, Petróleo y Gas$2.485.643
Ingeniería Civil y Construcción$1.978.813
Ingenierías$1.925.691
Recursos Humanos y Capacitación$1.752.181
Administración, Contabilidad y Finanzas$1.748.436
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones$1.746.258
Aduana y Comercio Exterior$1.640.162
Marketing y Publicidad$1.609.248
Seguros$1.572.366
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas$1.495.883
Diseño$1.477.961
Producción y Manufactura$1.459.274
Sociología y Trabajo Social$1.423.763
Abastecimiento y Logística$1.328.020
Departamento Técnico$1.314.386
Legales$1.306.894
Comercial, Ventas y Negocios$1.304.567
Salud, Medicina y Farmacia$1.201.683
Educación, Docencia e Investigación$1.195.214
Oficios y Otros$1.111.025
Secretarias y Recepción$1.110.319
Gastronomía y Turismo$1.102.719
Enfermería$1.086.195
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing$1.052.657