SociedadActualidad

¿Qué carreras hay que estudiar para acceder a los salarios mejor pagos en Argentina en 2026?

Un informe reveló cuáles son los sectores con las mayores expectativas salariales.

¿Qué carreras hay que estudiar para acceder a los salarios mejor pagos en Argentina en 2026?
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe de Bumeran de julio de 2026 revela en Argentina cuáles son las carreras y puestos con mejores salarios para orientar la búsqueda de empleo.
  • El estudio expone una brecha de dos millones de pesos: puestos de gerencia superan los tres millones mensuales, mientras que atención al cliente y enfermería rondan el millón.
  • Estos datos evidencian la persistente desigualdad en el mercado laboral argentino y servirán de guía clave para la elección de futuras carreras universitarias de altos ingresos.
Resumen generado con IA

Elegir una carrera universitaria o técnica puede marcar una gran diferencia en los ingresos futuros. Un relevamiento de Bumeran sobre las pretensiones salariales de quienes buscan empleo en julio de 2026 mostró que los puestos jerárquicos, la industria energética y las ingenierías continúan siendo los sectores con los salarios más altos de la Argentina.

El estudio también expone una amplia brecha entre las distintas actividades: mientras las posiciones de conducción superan los $3 millones mensuales, los empleos vinculados con atención al cliente apenas superan el millón de pesos.

Las carreras y sectores con los salarios más altos

Según el informe, las mayores expectativas salariales corresponden a perfiles altamente especializados y de conducción. Estas son las áreas con mejores ingresos pretendidos:


Gerencia y Dirección General: $3.094.264.

Naviero, Marítimo y Portuario: $2.591.606.

Minería, Petróleo y Gas: $2.485.643.

Ingeniería Civil y Construcción: $1.978.813.

Ingenierías: $1.925.691.

Recursos Humanos y Capacitación: $1.752.181.

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.748.436.

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.746.258.

Estos datos reflejan la fuerte demanda de profesionales vinculados con sectores estratégicos de la economía, especialmente aquellos relacionados con la energía, la infraestructura y la transformación digital.

Tecnología, finanzas y marketing también ofrecen salarios competitivos

Además de las ingenierías y la industria energética, otras carreras mantienen buenas perspectivas salariales y una elevada demanda laboral.

Entre ellas se destacan:

Aduana y Comercio Exterior: $1.640.162.

Marketing y Publicidad: $1.609.248.

Seguros: $1.572.366.

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.495.883.

Diseño: $1.477.961.

Producción y Manufactura: $1.459.274.

Sociología y Trabajo Social: $1.423.763.

Aunque estas actividades no alcanzan los niveles de remuneración de la minería o las gerencias, se mantienen por encima del promedio del mercado laboral.

Cuáles son las carreras con menores salarios pretendidos

En el otro extremo del ranking aparecen las actividades vinculadas a los servicios, la atención al público y algunos sectores esenciales.

Las menores expectativas salariales corresponden a:

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $1.052.657.

Enfermería: $1.086.195.

Gastronomía y Turismo: $1.102.719.

Secretarias y Recepción: $1.110.319.

Oficios y Otros: $1.111.025.

Educación, Docencia e Investigación: $1.195.214.

Salud, Medicina y Farmacia: $1.201.683.

El informe vuelve a mostrar que profesiones fundamentales para la sociedad, como la enfermería y la docencia, continúan entre las de menores ingresos pretendidos.

Más de $2 millones de diferencia entre los sectores mejor y peor pagos

Uno de los datos más llamativos del relevamiento es la brecha salarial entre las distintas actividades.

Mientras que quienes aspiran a ocupar cargos de Gerencia y Dirección General solicitan en promedio $3.094.264 mensuales, los postulantes de Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing pretenden $1.052.657.

La diferencia supera los $2 millones por mes, una muestra de las fuertes desigualdades que persisten en el mercado laboral argentino.

Ranking de salarios pretendidos en julio de 2026

RubroSalario pretendido

Gerencia y Dirección General$3.094.264

Naviero, Marítimo y Portuario$2.591.606

Minería, Petróleo y Gas$2.485.643

Ingeniería Civil y Construcción$1.978.813

Ingenierías$1.925.691

Recursos Humanos y Capacitación$1.752.181

Administración, Contabilidad y Finanzas$1.748.436

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones$1.746.258

Aduana y Comercio Exterior$1.640.162

Marketing y Publicidad$1.609.248

Seguros$1.572.366

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas$1.495.883

Diseño$1.477.961

Producción y Manufactura$1.459.274

Sociología y Trabajo Social$1.423.763

Abastecimiento y Logística$1.328.020

Departamento Técnico$1.314.386

Legales$1.306.894

Comercial, Ventas y Negocios$1.304.567

Salud, Medicina y Farmacia$1.201.683

Educación, Docencia e Investigación$1.195.214

Oficios y Otros$1.111.025

Secretarias y Recepción$1.110.319

Gastronomía y Turismo$1.102.719

Enfermería$1.086.195

Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing$1.052.657

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial
1

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán
2

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
3

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán
4

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida
5

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
2

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

Los abrazos que faltan
4

Los abrazos que faltan

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector
5

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Más Noticias
La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

Cómo seguirá el clima en julio: las provincias que tendrán más frío y las que recibirán más lluvias

Cómo seguirá el clima en julio: las provincias que tendrán más frío y las que recibirán más lluvias

Despidos en Metalfor: los operarios recibieron el telegrama durante el partido de la Selección

Despidos en Metalfor: los operarios recibieron el telegrama durante el partido de la Selección

El desgarrador mensaje del papá de Lucas Gámez tras encontrar el cuerpo del nene argentino en Venezuela

El desgarrador mensaje del papá de Lucas Gámez tras encontrar el cuerpo del nene argentino en Venezuela

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán éxito en el trabajo y viajes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que tendrán éxito en el trabajo y viajes, según Ludovica Squirru

Comentarios