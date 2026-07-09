Más empleo, pero de menor calidad: las advertencias de la UCA sobre el mercado laboral

Sectores ganadores que no generan empleo masivo

Una de las claves del informe radica en la transformación del motor económico del país. Durante la década pasada, la industria, el comercio y el transporte -sectores con gran capacidad de absorción de mano de obra- explicaban la mayor parte del crecimiento. Sin embargo, en el periodo 2023-2025, el liderazgo pasó a las actividades primarias, las finanzas y la minería.