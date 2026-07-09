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Más empleo, pero de menor calidad: las advertencias de la UCA sobre el mercado laboral

Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA advierte que la baja tasa de desocupación es engañosa. El mercado de trabajo atraviesa una "precarización silenciosa".

Se evidenció que la informalidad sigue creciendo en Argentina.
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Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • La UCA advirtió en su último informe que el mercado laboral de Argentina sufre una precarización silenciosa y un deterioro estructural, más allá de la baja tasa de desempleo.
  • La precariedad laboral llegó al 45% ante el estancamiento del sector privado formal, impulsando el cuentapropismo de subsistencia y el empleo informal como refugio.
  • Expertos advierten que los nuevos motores económicos (minería y energía) no generan empleo masivo, lo que limitará el impacto de las reformas si no sube la productividad.
Resumen generado con IA

En la Argentina actual, la desocupación dejó de ser el termómetro exclusivo para medir la salud del mercado laboral. Según la Universidad Católica Argentina (UCA), aunque el desempleo no escaló a niveles de crisis históricas, la estructura del trabajo atraviesa un proceso de "resquebrajamiento". 

El deterioro no se manifiesta hoy en la destrucción masiva de puestos, sino en una degradación sistémica de su calidad: el avance de la informalidad y el cuentapropismo de subsistencia.

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El informe titulado "Deterioro y resquebrajamiento de la estructura social del trabajo en la Argentina", elaborado por el ODSA - UCA, concluyó que, si bien más personas logran insertarse en alguna actividad, lo hacen bajo condiciones de alta precariedad y bajos ingresos. 

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Según los investigadores, la reforma laboral impulsada por el Gobierno podría ser un paso, pero advirtieron que sin un aumento real de la productividad, la legislación por sí sola no logrará revertir la informalidad.

Sectores ganadores que no generan empleo masivo

Una de las claves del informe radica en la transformación del motor económico del país. Durante la década pasada, la industria, el comercio y el transporte -sectores con gran capacidad de absorción de mano de obra- explicaban la mayor parte del crecimiento. Sin embargo, en el periodo 2023-2025, el liderazgo pasó a las actividades primarias, las finanzas y la minería.

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Esta "nueva economía" presenta una limitación estructural. Su incapacidad para generar empleo directo y masivo. Mientras que la industria aportaba el 25,4% del crecimiento entre 2010 y 2015, hoy la minería y la energía lideran el avance económico, pero con un efecto "derrame" acotado geográficamente. 

Alejo Giannecchini, especialista de la UCA, advirtió que los puestos calificados que se pierden en los cordones industriales del conurbano difícilmente puedan ser absorbidos por la minería en el sur o el norte del país. "Está difícil que la minería y la energía salven el modelo", sentenció

La precarización como norma

El estudio reveló que la precariedad laboral escaló del 42,6% en 2010 al 45% en 2025. Este fenómeno no es exclusivo de los sectores marginados; incluso en el empleo privado formal, la proporción de puestos precarios alcanzó el 29,1%. Hoy, casi la mitad de los ocupados en Argentina (un 48,3%) se desempeña en el sector micro-informal, un aumento significativo respecto al 45,9% registrado apenas hace dos años.

Esta situación se tradujo en una brecha de ingresos cada vez más profunda. Los trabajadores en este segmento no solo carecen de derechos básicos y estabilidad, sino que perciben remuneraciones que apenas cubren la subsistencia. El informe destacó que el empleo público redujo su participación del 20,1% al 16,7%, mientras que el sector privado formal se mantiene estancado, lo que empuja a la masa laboral hacia opciones de baja productividad.

Un "refugio" ante la falta de oportunidades

Ante la ausencia de vacantes en sectores dinámicos, el trabajo independiente se convirtió en la principal vía de escape, aunque bajo una modalidad vulnerable. Los cuentapropistas y no asalariados ya representan el 31,7% del total del empleo urbano. Según la UCA, esto no responde a un auge del "emprendedurismo" por elección, sino a una estrategia desesperada de supervivencia.

La movilidad laboral confirmó esta tendencia. La probabilidad de que un desocupado pase al autoempleo informal creció del 24,1% al 29,5% en los últimos años. Incluso aquellos que tenían empleos protegidos están migrando hacia la informalidad por cuenta propia debido a la pérdida de sus puestos originales. 

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