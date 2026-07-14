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“Tengan miedo”: Joaquín Levinton hizo su versión de cancha de “Wonderwall” para responderle a Liam Gallagher

Tras cruzarse con hinchas mexicanos, Liam Gallagher lanzó un mensaje sobre Argentina y desató una nueva ola de reacciones.

El cantante de Turf se puso la camiseta y usó la música de Wonderwall para una canción de cancha.
El cantante de Turf se puso la camiseta y usó la música de Wonderwall para una canción de cancha. Foto: Instagram/joaquinlevinton
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Joaquín Levinton lanzó una versión futbolera de "Wonderwall" en redes sociales para responderle al británico Liam Gallagher tras sus polémicos comentarios sobre Argentina.
  • La réplica surgió luego de que Gallagher expresara en la red X su deseo de que Argentina pierda un partido, lo que motivó a Levinton a componer una letra sobre Malvinas y Messi.
  • El video se viralizó rápidamente en redes, reavivando el folclore futbolístico entre Argentina e Inglaterra y demostrando el impacto de la música en la pasión deportiva local.
Resumen generado con IA

Liam Gallagher no para de lanzar dardos que llegan como colmena de avispas agitada a los latinoamericanos. Después del cruce con los hinchas mexicanos, fue por más y se animó a dirigir un mensaje a los argentinos. En cada uno de sus posteos, además de divertirse, el cantante británico amante del fútbol dejó clara su postura en favor de Inglaterra.

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Alumnos argentinos cantaron un tema de Oasis y sorprendieron al propio Liam Gallagher

A principios de julio, en el enfrentamiento entre México e Inglaterra, Gallagher empezó a presumir las capacidades de su selección. “Liam, ¿cómo te sentís con que Inglaterra haya sido aplastada en el Azteca?”, le consultó un usuario de X en referencia al partido de 1986, en el que Reino Unido quedó eliminado en cuartos de final en el enfrentamiento contra Argentina. Altivo y seguro, respondió. “Creo que le ganaremos a México 5 a 0”.

En una respuesta veloz, Fher Olvera, cantante de Maná, también salió al cruce de Gallagher. “No manches. Ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo, a ver cómo nos va. No mames”, respondió el intérprete mexicano entre risas sarcásticas. Finalmente, México perdió por una diferencia de un gol.

Liam Gallagher quiere que gane Inglaterra

Entre Inglaterra y Argentina, la preferencia de Gallagher es clara. También en X, un usuario escribió: “Es duro estar aquí en BritpopTwT y no querer que gane Inglaterra”. Gallagher no se quedó atrás y asumió que siente cariño por Argentina, pero que no quiere que gane el partido del miércoles. “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, respondió.

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Acto seguido, haciendo uso de uno de los mayores éxitos del británico, Joaquín Levinton respondió con una creación. Sobre la música de “Wonderwall” de Oasis, escribió una letra para alentar a la Selección en la que hizo referencia a Malvinas, los Caídos, Maradona, Messi y la mano de Dios. “Tengan miedo”, escribió en el video y se animó a etiquetar a Oasis, Liam y Noel Gallagher.

Post Instagram

En 11 horas el video recibió más de 180.000 likes y cerca de 10.000 comentarios. “Nuestro Liam a base de Manaos y vino Toro, te amamos Joaco”, escribió el usuario que más repercusiones tuvo entre los comentarios. Otro usuario desafió a Gallagher a hacer su propia versión de “Pasos al costado”.

La canción de Levinton para alentar a la Selección

Inglés, te digo que otra vez quedás fuera del Mundial

Como en México 86 te vamos a volver a ganar

Y aunque todos estén en contra canto esta canción por la Selección

Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos

Por eso yo te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal

Por el Diego que nos guía desde el cielo

y con Lionel, campeones otra vez

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