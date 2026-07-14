“Tengan miedo”: Joaquín Levinton hizo su versión de cancha de “Wonderwall” para responderle a Liam Gallagher

Resumen para apurados
- Joaquín Levinton lanzó una versión futbolera de "Wonderwall" en redes sociales para responderle al británico Liam Gallagher tras sus polémicos comentarios sobre Argentina.
- La réplica surgió luego de que Gallagher expresara en la red X su deseo de que Argentina pierda un partido, lo que motivó a Levinton a componer una letra sobre Malvinas y Messi.
- El video se viralizó rápidamente en redes, reavivando el folclore futbolístico entre Argentina e Inglaterra y demostrando el impacto de la música en la pasión deportiva local.
Liam Gallagher no para de lanzar dardos que llegan como colmena de avispas agitada a los latinoamericanos. Después del cruce con los hinchas mexicanos, fue por más y se animó a dirigir un mensaje a los argentinos. En cada uno de sus posteos, además de divertirse, el cantante británico amante del fútbol dejó clara su postura en favor de Inglaterra.
A principios de julio, en el enfrentamiento entre México e Inglaterra, Gallagher empezó a presumir las capacidades de su selección. “Liam, ¿cómo te sentís con que Inglaterra haya sido aplastada en el Azteca?”, le consultó un usuario de X en referencia al partido de 1986, en el que Reino Unido quedó eliminado en cuartos de final en el enfrentamiento contra Argentina. Altivo y seguro, respondió. “Creo que le ganaremos a México 5 a 0”.
En una respuesta veloz, Fher Olvera, cantante de Maná, también salió al cruce de Gallagher. “No manches. Ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo, a ver cómo nos va. No mames”, respondió el intérprete mexicano entre risas sarcásticas. Finalmente, México perdió por una diferencia de un gol.
Liam Gallagher quiere que gane Inglaterra
Entre Inglaterra y Argentina, la preferencia de Gallagher es clara. También en X, un usuario escribió: “Es duro estar aquí en BritpopTwT y no querer que gane Inglaterra”. Gallagher no se quedó atrás y asumió que siente cariño por Argentina, pero que no quiere que gane el partido del miércoles. “Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen”, respondió.
Acto seguido, haciendo uso de uno de los mayores éxitos del británico, Joaquín Levinton respondió con una creación. Sobre la música de “Wonderwall” de Oasis, escribió una letra para alentar a la Selección en la que hizo referencia a Malvinas, los Caídos, Maradona, Messi y la mano de Dios. “Tengan miedo”, escribió en el video y se animó a etiquetar a Oasis, Liam y Noel Gallagher.
Post Instagram
En 11 horas el video recibió más de 180.000 likes y cerca de 10.000 comentarios. “Nuestro Liam a base de Manaos y vino Toro, te amamos Joaco”, escribió el usuario que más repercusiones tuvo entre los comentarios. Otro usuario desafió a Gallagher a hacer su propia versión de “Pasos al costado”.
La canción de Levinton para alentar a la Selección
Inglés, te digo que otra vez quedás fuera del Mundial
Como en México 86 te vamos a volver a ganar
Y aunque todos estén en contra canto esta canción por la Selección
Por las Malvinas, por nuestros caídos, por 40 millones de argentinos
Por eso yo te digo a vos, querida Selección, vamos a ganar la semifinal
Por el Diego que nos guía desde el cielo
y con Lionel, campeones otra vez