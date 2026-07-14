“Tengan miedo”: Joaquín Levinton hizo su versión de cancha de “Wonderwall” para responderle a Liam Gallagher

A principios de julio, en el enfrentamiento entre México e Inglaterra, Gallagher empezó a presumir las capacidades de su selección. “Liam, ¿cómo te sentís con que Inglaterra haya sido aplastada en el Azteca?”, le consultó un usuario de X en referencia al partido de 1986, en el que Reino Unido quedó eliminado en cuartos de final en el enfrentamiento contra Argentina. Altivo y seguro, respondió. “Creo que le ganaremos a México 5 a 0”.