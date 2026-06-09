Cambio de roles: Joaquín Levinton hizo estallar al público con su imitación de Ángela Leiva en "Es mi sueño"
En el último programa de Guido Kaczka, el jurado debió interpretar a su compañero. Así fue que Baute se convirtió en Abel, este último en Levinton, Leiva en Baute y el líder de Turf sorprendió con su imitación de la canatnte de cumbia.
Resumen para apurados
- Joaquín Levinton causó furor al imitar a Ángela Leiva durante un desafío de cambio de roles en el programa "Es mi sueño", conducido por Guido Kaczka en la televisión argentina.
- Mediante un sorteo de Guido Kaczka, los jurados debieron evaluar imitando a un compañero: Baute personificó a Pintos, Pintos a Levinton, Leiva a Baute y Levinton a la cantante.
- Este divertido segmento no solo generó risas en el estudio, sino que consolida la química del jurado como el principal atractivo del programa de cara a sus próximas emisiones.
Una consigna inesperada hizo que una nueva Ángela Leiva apareciera entre los integrantes de “Es mi sueño”, el programa de Guido Kaczka que busca a la nueva estrella musical del país. Pero la jurada era un poco más risueña, de pelo corto y con un ingenio arrollador, mezclado con el humor irreverente de Joaquín Levinton que por un tiempo se puso en los zapatos de la cantante de cumbia. Bajo la premisa de “cambio de roles”, el líder de Turf se llevó el mayor protagonismo del ciclo con su imitación de su compañera que hizo estallar todo el estudio.
Luego de la interpretación de la concursante Julieta Nievas con “Like a Prayer” de Madonna, Guido Kaczka sacó los esperados “papelitos”. Cada nombre del jurado iba asignado a uno que no era el propio y así fue como se resolvió el desafío del presentador: Carlos Baute se convirtió en Abel Pintos, Abel en Joaquín Levinton, Ángela Leiva en Baute y una inesperada intérprete de cumbia surgió entre el asiento del jurado con la interpretación de Levinton.
Cambio de roles entre el jurado de "Es mi sueño"
El nuevo jurado, ahora con roles y lugares intercambiados, debía dar su devolución en clave de su compañero. Luego de bromear que aunque eran dos emisiones en una, “la paga era la misma”, Guido dio inicio a la revelación. Así fue como Baute se convirtió primero en Abel Pintos, pero antes de que pudiera imitar a su colega, Levinton ya había iniciado el juego. Una risa descontrolada salió de Ángela cuando el músico de Turf le avisó que le había tocado ella, y sin dudarlo él comenzó la parodia.
A la perfección, copió la risa de Ángela, en una carcajada que incluso se adaptó al tono de voz de la cantante. “Me encantó. Pará, pará. ¡Sos una genia!”, copió Levinton mientras el resto del público, Guido, Ángela y los demás integrantes volvían a estallar en carcajadas. Luego la humorada siguió con la imitación de Baute, que tomó la paciencia de Abel, al igual que su vocabulario más complejo y cierta espiritualidad. “Es intrínseco, es muy tuyo. Conectando con tus seres, con tus santos, con tu religión, yo viajé con vos”, replicó Baute.
Levinton se deslumbró con imitación de Leiva
Saltando en su silla y revoleando carteles, fue el turno de “Joaquín”, a quien Abel interpretó con sus ritmos acelerados, su manera de agarrar la lapicera y su célebre frase: “Coincido, mas no adhiero”. Luego le tocó el momento a Ángela que con el tono venezolano y seductor interactuó con sus compañeros, le preguntó a “Joaquín” si quería que le cuente una anécdota y dio su veredicto a la participante: “estuviste hermosa”.
Por último llegó el cierre para Levinton, quien de entrada hizo estallar al público. Empezó a reír sin parar y luego con un tono agudo y descontrolado advirtió: “Estuviste genial, me encanta, ¡te amo!”, gritó “Ángela” y cerró el veredicto del jurado intercambiado dándole el sí unánime a la participante.