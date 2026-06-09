Cambio de roles: Joaquín Levinton hizo estallar al público con su imitación de Ángela Leiva en "Es mi sueño"

Una consigna inesperada hizo que una nueva Ángela Leiva apareciera entre los integrantes de “Es mi sueño”, el programa de Guido Kaczka que busca a la nueva estrella musical del país. Pero la jurada era un poco más risueña, de pelo corto y con un ingenio arrollador, mezclado con el humor irreverente de Joaquín Levinton que por un tiempo se puso en los zapatos de la cantante de cumbia. Bajo la premisa de “cambio de roles”, el líder de Turf se llevó el mayor protagonismo del ciclo con su imitación de su compañera que hizo estallar todo el estudio.