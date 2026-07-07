Tucumán se prepara para los festejos de la Selección y el 9 de Julio: 5.500 policías custodiarán las calles

Girvau fue contundente respecto a las restricciones. "No se va a permitir el ingreso con automóviles ni motocicletas" al perímetro de la plaza. La medida busca que la movilización sea exclusivamente peatonal para evitar accidentes y desbordes. "Queremos que sea un festejo tranquilo, ordenado y en paz", remarcó el jefe policial, al asegurar que habrá presencia de uniformados tanto en la capital como en los municipios del interior.