Tucumán se prepara para los festejos de la Selección y el 9 de Julio: 5.500 policías custodiarán las calles

Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán desplegará 5.500 policías el 9 de julio para garantizar la seguridad en los festejos por el aniversario de la Independencia y el partido de la Selección.
- El operativo inicia el 8 de julio con 2.000 agentes y sumará 5.500 el día 9. En lo deportivo, se prohibirá el acceso vehicular a Plaza Independencia para prevenir incidentes.
- Las autoridades destacan que la provincia estará bajo la mirada de todo el país por su rol histórico y esperan que las jornadas se desarrollen en paz social y responsabilidad.
Tucumán se prepara para una semana de alta intensidad que combinará la pasión deportiva con el fervor patriótico. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, anunció un megadespliegue de seguridad que busca garantizar el orden durante los festejos por el partido de la Selección Argentina ante Egipto y los actos centrales del 136° aniversario de la Independencia.
Bajo directivas directas del gobernador Osvaldo Jaldo, la fuerza provincial pondrá en marcha un dispositivo que afectará a miles de efectivos, con especial foco en la capital tucumana y los principales centros urbanos de la provincia.
Plaza Independencia: zona exclusiva para peatones en caso de victoria
Ante el cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto, la Policía ya tiene diagramada una cobertura especial. El objetivo es prevenir incidentes en el epicentro de las celebraciones populares: la Plaza Independencia.
Girvau fue contundente respecto a las restricciones. "No se va a permitir el ingreso con automóviles ni motocicletas" al perímetro de la plaza. La medida busca que la movilización sea exclusivamente peatonal para evitar accidentes y desbordes. "Queremos que sea un festejo tranquilo, ordenado y en paz", remarcó el jefe policial, al asegurar que habrá presencia de uniformados tanto en la capital como en los municipios del interior.
Un despliegue récord para la vigilia y el desfile patrio
El operativo de mayor envergadura comenzará formalmente el miércoles y se extenderá durante toda la jornada del jueves. La logística no solo contempla la masiva concurrencia de ciudadanos, sino también la seguridad institucional ante la llegada del presidente de la Nación.
El cronograma de seguridad se dividirá en dos etapas críticas:
- 8 de julio: unos 2.000 efectivos custodiarán los actos de la vigilia y las actividades previas.
- 9 de julio: el número se elevará a 5.500 policías, quienes estarán a cargo de la seguridad en el gran desfile cívico-militar y el control total del microcentro. Este despliegue involucrará a distintas regionales de la provincia para asegurar una cobertura integral en todo el territorio.
"Tucumán es la capital de la República"
Más allá de las cifras y los cortes de tránsito, la cúpula policial hizo un llamado a la colaboración ciudadana. Girvau destacó que, por su relevancia histórica, Tucumán estará bajo la mirada de todo el país durante estas fechas.
"Simbólicamente, somos la capital de la República Argentina. Esta es una celebración organizada por el gobernador que se verá en todo el país y debemos estar a la altura de las circunstancias: tanto la Policía como la gente que concurra", expresó el jefe de la fuerza.
El mensaje final de las autoridades fue que la doble jornada de deporte y patriotismo se viva como una "verdadera fiesta del pueblo", marcada por la responsabilidad civil y la paz social.