Alumnos argentinos cantaron un tema de Oasis y sorprendieron al propio Liam Gallagher
Liam Gallagher compartió en sus redes sociales el video de unos alumnos de Santa Fe que interpretaron “Stop Crying Your Heart Out”, uno de los clásicos de Oasis. La emotiva versión grabada en San Lorenzo se volvió viral y sorprendió al músico inglés.
Resumen para apurados
- Alumnos de Santa Fe sorprendieron a Liam Gallagher al cantar 'Stop Crying Your Heart Out' en un video que el músico británico compartió recientemente en sus redes sociales.
- El proyecto del docente Pablo Parente reunió a chicos de 10 a 12 años en el sitio histórico El Seráfico. Los alumnos trabajaron la pronunciación en inglés y la producción.
- El elogio de Gallagher otorga proyección internacional al talento de los alumnos de Santa Fe, destacando el valor de la educación artística y el patrimonio histórico local.
Liam Gallagher sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el video de un grupo de estudiantes argentinos que interpretó una de las canciones más conocidas de Oasis. El gesto del músico unió por unas horas a la ciudad santafesina de San Lorenzo con Manchester, cuna de la histórica banda británica.
Los protagonistas fueron alumnos de entre 10 y 12 años de dos escuelas de San Lorenzo, en Santa Fe, quienes realizaron una emotiva versión de “Stop Crying Your Heart Out”. El video llegó inesperadamente hasta Gallagher, quien lo publicó en sus historias de Instagram acompañado por una sola palabra: “Biblical”, una expresión que suele usar para describir algo extraordinario.
Cómo nació el proyecto musical que llegó a Liam Gallagher
La iniciativa fue impulsada por Pablo Parente, docente de música en las escuelas Santa Rosa de Viterbo y San Carlos. El proyecto buscó recuperar la tradición de los coros infantiles y acercar a los estudiantes canciones que marcaron a generaciones anteriores.
Los alumnos participaron activamente de toda la producción: conocieron la historia de la canción, trabajaron la pronunciación en inglés y formaron parte de la grabación audiovisual.
Con uniformes escolares y una puesta cuidada, los chicos interpretaron el clásico de Oasis en un videoclip que destacó por el trabajo colectivo y la sensibilidad artística.
El docente explicó que uno de los objetivos era fomentar el compañerismo a través de la música y permitir que los estudiantes vivieran la experiencia completa de una producción audiovisual.
El histórico lugar de Santa Fe donde se grabó el videoclip
El video fue filmado en El Seráfico, un espacio ubicado en el casco histórico de San Lorenzo y vinculado a uno de los episodios más importantes de la historia argentina: el Combate de San Lorenzo.
Según explicó Parente, la elección del lugar tuvo relación tanto con su valor patrimonial como con el fuerte sentido de pertenencia que representa para las escuelas participantes.
La producción reunió a estudiantes de 5° y 6° grado del colegio Santa Rosa de Viterbo junto al coro de la escuela San Carlos, en una propuesta que combinó música, historia y trabajo colaborativo.
La repercusión del video fue creciendo poco a poco en redes sociales y medios locales hasta alcanzar una dimensión internacional gracias a la inesperada reacción de Liam Gallagher.