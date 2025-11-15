Oasis en Argentina: ¿por qué los fans tucumanos siguen eligiendo a Liam y Noel Gallagher 16 años después?

- Soy profesora de inglés, y me inclino por cantantes de habla inglesa. Oasis ha influenciado un poco en la elección de mi carrera. A mí me gustó desde que soy adolescente; en ese entonces los hermanos ya estaban separados, entonces no tenía posibilidad de verlos como banda juntos. Y ellos se llevan muy mal, como es de público conocimiento. Cuando surge esta posibilidad con mis amigas, que por supuesto somos todas de la misma edad, nos dijimos de una que la aprovechemos y el día que nos enteramos de las fechas, nos organizamos para comprar las entradas. Por supuesto, estamos súper contentas de verlos.