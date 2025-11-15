Oasis en Argentina: ¿por qué los fans tucumanos siguen eligiendo a Liam y Noel Gallagher 16 años después?

Una cuestión familiar
Camila Ferreyra
- Oasis es una cuestión muy familiar, porque en casa se la escuchaba y mi papá me la inculcó desde muy chica; cuando tenía 12 años, había empezado a tocar la guitarra y uno de los temas internacionales que me enseñó a tocar fue “Wonderwall”, por lo que siento mucha conexión con la banda desde ese aspecto.
- Me gusta porque son medio revolucionarios, con sus letras dicen muchas cosas y transmiten esa sensación de “tengo que gritar”, que te invade por completo.
- Compré la entrada el año pasado, apenas se anunció que venían al país. Me vengo sola a ver el show, porque en mi círculo cercano ninguno quería acompañarme por el precio de la entrada.
- Mi hermano favorito es Noel, es el que se ve más simpático, siempre estuve mucho más de su lado. Espero que este reencuentro se mantenga en el futuro, porque tienen mucha historia juntos y han logrado cosas muy buenas. En cierta parte sí creo que es un reencuentro muy comercial, como que era obvio que si se juntaban la gente los iba a ver, pero espero que sea como el comienzo de otra etapa y que lancen nuevas canciones. Me encantaría eso.
- Sobre el show, espero que nos den alguna sorpresa aparte de los clásicos, capaz que canten algún tema en español o su versión en inglés. “Cigarettes and Alcohol” me parece un tema muy divertido y es una tradición que espero que se mantenga. Por el público, mi idea es que le transmitamos la emoción que nos caracteriza como país.
- Con respecto a si Oasis tiene herederos, por ahora no los hay, al menos no del estilo que ellos tienen. Si hay muchas otras bandas muy buenas, inglesas también, pero que no tienen lo que los caracteriza.
Una inspiración para otros
Valentina Maiorano
- Oasis es mucho más que una banda de música. Es algo que trasciende toda lógica. Cada vez que intento explicar lo que significa para mí, las palabras se quedan cortas. Me acompañó y me sostuvo en momentos decisivos de mi vida; por eso se convirtió en mi salvación, en mi refugio constante en el día a día. Los sigo desde mi adolescencia. Una persona que fue muy importante en mi vida me los hizo escuchar por primera vez, y desde ese momento quedé completamente fascinada con su sonido.
- Lo que más me gusta de Liam es su presencia en el escenario y ese espíritu rockstar tan auténtico que lo hace magnético. A Noel lo considero un ser elevado; su sensibilidad para componer es incomparable, fue capaz de crear canciones que se convirtieron en himnos indiscutibles. Los dos se complementan tan bien en lo musical, que es casi imposible elegir a uno. Justamente ahí está, para mí, la magia de Oasis, en esa combinación única entre ellos.
- Cuando aquel histórico 27 de agosto de 2024 anunciaron su regreso, no dudé ni un segundo en que tenía que estar presente en este evento único, casi místico e inexplicable. Quedé preseleccionada en la preventa y en ese momento dije: “Listo, esta es la mía”.
- No creo que Oasis haya vuelto por simple nostalgia ni por acuerdos completamente comerciales. Siento que regresaron para demostrar que los dioses del britpop todavía tienen mucho que decir (quizás, quién sabe, con un nuevo álbum próximamente). Estoy convencida de que lo que se viene será el capítulo más grande de toda su historia.
- Tengo expectativas muy altas pero, sobre todo, quiero disfrutar el momento y pasarla bien. Ver por primera vez a los dos hermanos juntos en un mismo escenario, y nada menos que en la Argentina, es un sueño hecho realidad que todavía no lo puedo creer. Creo que las leyendas nunca se repiten ni se igualan, aunque tenga herederos: Oasis dejó una huella tan profunda que sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y al mismo público, inclusive. Al final, eso es lo más importante, que su legado continúe y que la música siga viva porque, en realidad, la música nunca muere.
La química volvió
Enzo Castro
- Oasis marcó mis primeros pasos en la música. Recuerdo que la canción “Don’t Look Back in Anger” fue mi puerta de entrada a la banda, y a partir de ahí empecé a sumergirme en sus discos, su historia y todo lo que representa su legado.
- Los sigo por su estilo y su sonido tan particular, tan fácil de reconocer dentro del rock. Sus guitarras, las distorsiones envolventes y ese clima tan característico que generan en cada canción son lo que siempre me hacen volver a escucharlos.
- Compré la entrada en julio. Entraba a la página cada tanto para ver si liberaban algún remanente. Tenía, literalmente, la página de las entradas abierta de un lado y la de la aerolínea del otro, lista para comprar los pasajes.
- Mi Gallagher preferido es Liam, por su actitud en el escenario, su presencia en los shows y su voz inconfundible.
- De este show espero que el público argentino haga lo que mejor sabe hacer: demostrarle a la banda -como siempre lo hacemos con todos los artistas que vienen- por qué somos considerados el mejor público del mundo.
- Creo que este reencuentro entre los hermanos va a perdurar. Siento que la química volvió y que van a seguir adelante. Ya era momento de dejar sus diferencias de lado para hacer música.
Influencia marcada
Jimena Márquez
- Soy profesora de inglés, y me inclino por cantantes de habla inglesa. Oasis ha influenciado un poco en la elección de mi carrera. A mí me gustó desde que soy adolescente; en ese entonces los hermanos ya estaban separados, entonces no tenía posibilidad de verlos como banda juntos. Y ellos se llevan muy mal, como es de público conocimiento. Cuando surge esta posibilidad con mis amigas, que por supuesto somos todas de la misma edad, nos dijimos de una que la aprovechemos y el día que nos enteramos de las fechas, nos organizamos para comprar las entradas. Por supuesto, estamos súper contentas de verlos.
- No sé si tienen herederos, hay un fenómeno respecto a la música de bandas como muy icónicas desde los Beatles, AC/DC o los Rolling Stones que son muy vanguardistas. En general, todos los grupos tienen alguna influencia de una u otra manera de ellas, que son legendarias.
- Me parece que hay muchas expectativas de toda la gente en general. Sé que a ellos les gusta mucho la Argentina; me parece que es también un fenómeno con todos los artistas que vienen, porque el público latinoamericano y sobre todo el argentino es muy pasional, tenemos esto del pogo y que nos movemos mucho. Eso les genera algo, hay una energía muy interesante para los artistas. Espero que Oasis se sienta bienvenido y que disfrute, creo que ellos también están como esperando venir.
- No tengo a ninguno de los dos hermanos como favorito, ambos hacen la banda. He leído un posteo en las redes que dice que estaban contentos de reencontrarse, volver a tocar y revivir esas épocas. También leí que tienen como un protocolo donde no tienen contacto entre ellos durante la gira, cada uno está en la suya hasta la hora de tocar en el escenario, que es cuando se juntan. No sé si será cierto, pero ellos dicen que les hace bien hacer esta gira y los fans estamos muy contentos de que así sea.
Son el yin y el yan
Valeria Alejandra Menghi
- Oasis significa mi adolescencia, esos años donde buscaba las canciones en el cyber y las traducía para saber de qué hablaban, dedicársela a algún amor platónico y también fue compañía para los malos momentos ya de más grande. Me gusta su música, la profundidad de las letras y el rock and roll. Podés tener un tema súper melancólico como “Wonderwall” y otro rockero que te hace mover la cabeza como “Rock and Roll Star”.
- La entrada la compró mi hermano porque yo estaba trabajando cuando salieron a la venta y no podía hacer la fila virtual... Si no me equivoco fue en noviembre del año pasado. El viaje lo organice hace dos meses, con mucho sacrificio, compré el vuelo y pagué el hospedaje. Viaje express.
- Si tengo que elegir un Gallagher, me inclino por Liam por su actitud rockera, desafiante y que no le importe nada de lo que piensen los demás. Noel destaca por sus composiciones y su lado más melancólico. Son como el Yin y el Yan, por algo se complementan tan bien. La verdad, no tenía fe de que lleguen a terminar la gira, pero creo que ya están en una etapa de la vida en la que pueden superar sus diferencias y se notó en las presentaciones algún que otro abrazo. También tuvo su peso lo comercial, no olvidemos que Oasis es una empresa. Hasta el momento, no escuché ninguna banda nueva que me haga recordar a ellos.
- Espero que al escucharlos, vuelva a sentir la piel de gallina de cuando veo mis bandas favoritas en vivo, porque tiene ese plus de una energía que no se compara con nada, ver tantas personas distintas unidas por una banda es algo increíble. Espero una experiencia inolvidable que valga cada minuto. Tengo mi propio espacio virtual, que se llama Tu Blog de Rock (https://www.instagram.com/tublogderock/?igsh=MXZiaW9rZmh6MjJoOA%3D%3D#), donde contaré la experiencia.