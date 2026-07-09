Festejos por el Mundial: no serán procesados los acusados de generar incidentes en la plaza Independencia

Según los reportes, los incidentes se originaron por el enfrentamiento entre dos grupos rivales, integrado en su mayoría por adolescentes. La situación se agravó cuando los más revoltosos intentaron subir al escenario que se estaba montando para los actos y espectáculos previstos por el 9 de Julio. “Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi”, expresó Girvau. “El festejo se estaba desarrollando con total normalidad hasta que aparecieron estos inadaptados sociales. Son un grupo minúsculo que lo único que sabe hacer es arrojar piedras y botellas”, explicó. Inmediatamente después, en una entrevista con LG Play, confirmó que hubo 11 aprehendidos y que dos policías resultaron heridos.