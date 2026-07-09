Festejos por el Mundial: no serán procesados los acusados de generar incidentes en la plaza Independencia

Los 11 demorados por protagonizar incidentes en la plaza Independencia durante los festejos por el triunfo de la Selección no solo quedaron en libertad, sino que la Justicia confirmó que no formulará cargos en su contra. Sin embargo, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, aseguró que se están reuniendo evidencias para impulsar una causa penal contra quienes participaron de los disturbios.
Según los reportes, los incidentes se originaron por el enfrentamiento entre dos grupos rivales, integrado en su mayoría por adolescentes. La situación se agravó cuando los más revoltosos intentaron subir al escenario que se estaba montando para los actos y espectáculos previstos por el 9 de Julio. “Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi”, expresó Girvau. “El festejo se estaba desarrollando con total normalidad hasta que aparecieron estos inadaptados sociales. Son un grupo minúsculo que lo único que sabe hacer es arrojar piedras y botellas”, explicó. Inmediatamente después, en una entrevista con LG Play, confirmó que hubo 11 aprehendidos y que dos policías resultaron heridos.
Ayer por la mañana se viralizaron en las redes sociales videos de otros episodios registrados en las inmediaciones del principal paseo público. Entre ellos, intentos de ingreso a comercios cercanos y robos a menores que habían llegado para participar de la celebración.
“Fue una locura porque, durante las corridas, algunos menores intentaban apoderarse de cualquier cosa. Tuvimos que cerrar las puertas y uno de ellos golpeó la vidriera”, relató Laura, empleada de un comercio ubicado en 25 de Mayo al 200. Fuentes policiales confirmaron que no se radicaron denuncias por estos hechos.
Los cinco menores demorados fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación. Luego de ser identificados, fueron entregados a sus padres. Los mayores, en tanto, fueron alojados en la seccional 1ª, donde permanecieron hasta que se constató que no tenían causas pendientes. Posteriormente recuperaron la libertad. El Ministerio Público confirmó que no formulará cargos en su contra.
Investigación abierta
“Hay una decisión de continuar con la investigación hasta las últimas instancias. Personal de Delitos Telemáticos ya se encuentra analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del 911 que registraron los incidentes”, sostuvo el jefe de Policía.
“Una vez que tengamos identificadas a las personas que protagonizaron los disturbios, solicitaremos formalmente que se inicien acciones legales en su contra”, añadió.
Operativo
Consultado sobre el próximo encuentro de la Selección, Girvau indicó que el operativo de seguridad mantendrá características similares, aunque con especial atención sobre quienes puedan provocar nuevos incidentes.
“Vamos a contar con una importante cobertura de cámaras de seguridad y actuaremos en consecuencia si vuelve a ocurrir algún problema. La familia tiene que poder ir tranquila a festejar”, señaló.
El jefe policial insistió en que los disturbios fueron protagonizados por un grupo reducido y pidió que no se generalice el comportamiento de quienes participaron de la celebración.
“No podemos permitir que 20 personas arruinen una fiesta popular. La Policía va a seguir actuando para restablecer el orden y proteger a quienes fueron a celebrar en paz”, concluyó.