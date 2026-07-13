"Dibu" Martínez va por otro récord: ante Inglaterra será el arquero argentino con más partidos en la historia de los Mundiales

Resumen para apurados
- Emiliano "Dibu" Martínez se convertirá en el arquero argentino con más partidos en Mundiales (14) al enfrentar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta.
- Superará el récord de 13 partidos de Ubaldo Fillol. El cruce tiene un valor especial para Martínez, quien desarrolló casi toda su carrera futbolística en el país británico.
- Este logro consolida el legado de Martínez en la Selección y aviva el debate sobre su lugar entre los mejores arqueros de la historia junto a leyendas como Fillol y Pumpido.
La semifinal entre Argentina e Inglaterra no solo pondrá en juego un lugar en la final del Mundial 2026. Para Emiliano "Dibu" Martínez también será una jornada destinada a quedar grabada en la historia grande de la Selección. Cuando el árbitro marque el inicio del partido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el arquero marplatense alcanzará un registro inédito: disputará su 14° encuentro en una Copa del Mundo y se convertirá en el guardameta argentino con más partidos mundialistas, superando a una leyenda como Ubaldo Fillol.
Hasta aquí, ambos comparten el primer lugar con 13 presencias. Dibu alcanzó esa cifra tras el triunfo frente a Suiza por los cuartos de final, igualando la marca que el "Pato" construyó a lo largo de tres Mundiales: Alemania 1974, Argentina 1978 -donde fue campeón- y España 1982.
Ahora, el arquero del Aston Villa tendrá la posibilidad de escribir una nueva página en soledad.
Antes de igualar a Fillol, Martínez ya había dejado atrás a Sergio Romero, quien acumuló 12 partidos entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, siendo titular en todos los encuentros disputados por la Selección en esos dos torneos.
Con su presentación frente a Inglaterra, el podio histórico quedará encabezado por Dibu, seguido por Fillol (13) y Romero (12).
Más atrás aparecen otros nombres ilustres del arco argentino, como Nery Pumpido, campeón del mundo en México 1986, con nueve encuentros; Sergio Goycochea y Antonio Roma, con seis; y Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali, con cinco. En total, 19 arqueros defendieron el arco argentino en alguna Copa del Mundo, pero ninguno alcanzará la cifra que logrará Martínez en Atlanta.
Cada vez más cerca de los más grandes
El récord alimenta un debate que desde hace tiempo atraviesa al fútbol argentino: el lugar que ocupa Emiliano Martínez entre los mejores arqueros de la historia de la Selección.
Con el título conquistado en Qatar 2022, sus actuaciones decisivas en definiciones por penales y una nueva campaña que ya garantizó al menos ocho partidos en el Mundial 2026, el marplatense continúa acumulando argumentos para sentarse en la misma mesa que Fillol y Pumpido, los otros dos arqueros campeones del mundo con la camiseta albiceleste.
Más allá de las comparaciones, los números empiezan a respaldar una trayectoria que no deja de crecer.
Un partido con un significado especial
El duelo frente a Inglaterra también tendrá una carga emocional para Martínez.
Aunque nació en Mar del Plata, el arquero emigró siendo adolescente al fútbol inglés y desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en ese país. Allí pasó por Arsenal, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Getafe -cedido desde Inglaterra-, Reading y Aston Villa, club en el que terminó de consolidarse como uno de los mejores arqueros del mundo.
Por eso, la semifinal tendrá un condimento adicional: enfrente estará el país que lo recibió cuando era apenas un joven con el sueño de triunfar en Europa y donde construyó la carrera que lo llevó a convertirse en una pieza fundamental de la Selección Argentina.