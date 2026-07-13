"Dibu" Martínez va por otro récord: ante Inglaterra será el arquero argentino con más partidos en la historia de los Mundiales

La semifinal entre Argentina e Inglaterra no solo pondrá en juego un lugar en la final del Mundial 2026. Para Emiliano "Dibu" Martínez también será una jornada destinada a quedar grabada en la historia grande de la Selección. Cuando el árbitro marque el inicio del partido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el arquero marplatense alcanzará un registro inédito: disputará su 14° encuentro en una Copa del Mundo y se convertirá en el guardameta argentino con más partidos mundialistas, superando a una leyenda como Ubaldo Fillol.