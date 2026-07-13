Hallaron muerto al árbitro neerlandés Rob Dieperink tras haber sido excluido del Mundial por una denuncia falsa

El calvario de Dieperink había comenzado en abril de este año, en la antesala de un cruce de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina. En ese contexto, el réferi fue detenido en Londres por Scotland Yard, acusado de presuntos tocamientos no consentidos y de intentar llevar a un adolescente a su habitación de hotel. La gravedad del episodio provocó que la FIFA tomara una decisión drástica e inmediata: removerlo de la lista oficial de árbitros designados para el Mundial 2026.