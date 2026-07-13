Hallaron muerto al árbitro neerlandés Rob Dieperink tras haber sido excluido del Mundial por una denuncia falsa
El colegiado de 38 años fue encontrado sin vida en la vía pública, en la misma calle donde residía. La Justicia británica lo había absuelto por completo de una denuncia por abuso sexual tras revisar las cámaras de seguridad y los dispositivos electrónicos, pero la FIFA mantuvo su postura de dejarlo afuera de la Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- El árbitro neerlandés Rob Dieperink fue hallado muerto este lunes en Países Bajos tras ser excluido del Mundial por la FIFA a raíz de una denuncia por abuso que resultó ser falsa.
- Aunque la justicia británica lo absolvió al comprobar la falsedad de la acusación con cámaras de seguridad, la FIFA mantuvo la exclusión, afectando gravemente su salud emocional.
- El trágico hecho reabre el debate sobre el impacto de las falsas denuncias y la rigidez de la FIFA. La federación local lamentó la pérdida de un árbitro con enorme proyección.
El arbitraje internacional y el fútbol mundial se despertaron este lunes con una noticia devastadora. Rob Dieperink, uno de los jueces con mayor proyección de Países Bajos, que había sido desafectado del Mundial 2026 a última hora, fue encontrado muerto en la vía pública, sobre la misma calle donde tenía fijada su residencia. Si bien las causas del deceso se mantienen bajo estricta reserva, las fuerzas de seguridad locales confirmaron la apertura de una investigación formal para determinar las circunstancias del hecho.
La tragedia sacudió el ambiente deportivo apenas 48 horas después de que Dieperink volviera a pisar una cancha: el pasado sábado había dirigido el amistoso entre Go Ahead Eagles y el Apollon FC de Chipre, lo que marcaba su retorno al césped tras meses de un durísimo desgaste anímico. La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) emitió un comunicado cargado de dolor: "Estamos conmocionados y profundamente entristecidos. El arbitraje pierde a un juez muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero".
La pesadilla en Londres y una acusación sin sustento
El calvario de Dieperink había comenzado en abril de este año, en la antesala de un cruce de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina. En ese contexto, el réferi fue detenido en Londres por Scotland Yard, acusado de presuntos tocamientos no consentidos y de intentar llevar a un adolescente a su habitación de hotel. La gravedad del episodio provocó que la FIFA tomara una decisión drástica e inmediata: removerlo de la lista oficial de árbitros designados para el Mundial 2026.
Sin embargo, la investigación de las autoridades británicas avanzó con rapidez y demostró la total inocencia del colegiado. Tras revisar minuciosamente las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar y analizar los dispositivos electrónicos, la policía determinó que no existía ninguna prueba que respaldara el testimonio del denunciante. La causa fue archivada de forma definitiva y sin cargos penales.
El dolor por la inflexibilidad de la FIFA
A pesar del dictamen de la Justicia británica que limpió su nombre, la FIFA se mostró inflexible y ratificó su exclusión de la cita ecuménica a través de un frío comunicado. Esa postura significó un golpe durísimo para el juez, quien en una entrevista con el diario De Telegraaf había canalizado su frustración.
“Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente con la FIFA, la UEFA y la KNVB. Naturalmente estoy decepcionado por la decisión de mantenerme al margen del torneo”, había confesado Dieperink, profundamente afectado por las consecuencias deportivas de esa difamación.
Desde la federación neerlandesa eran conscientes del enorme impacto emocional que el episodio le había causado. Raymond van Meenen, responsable del área arbitral del país, reveló que el plan de la institución era brindarle un acompañamiento integral para que pudiera reinsertarse por completo de cara a la nueva temporada de la Eredivisie, donde planeaban utilizarlo tanto en el campo como en el VAR, rol que ya había ejecutado con éxito en la Eurocopa 2024.
La inesperada muerte de Dieperink cierra de la forma más dolorosa un capítulo cargado de injusticia. Como paradoja del destino, su lugar vacante en el Mundial terminó siendo ocupado por el francés Willy Delajod, quien formó parte del cuerpo arbitral e intervino de forma decisiva en el triunfo de la selección argentina ante Egipto por los octavos de final.