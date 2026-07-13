LA GACETA, en Atlanta: cómo se prepara la ciudad para recibir la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra

A poco más de 24 horas de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, Atlanta comienza a transformarse. Todavía no hay multitudes ni banderas copando las calles del centro, pero el movimiento empieza a crecer con el correr de las horas. La ciudad, una de las sedes más importantes de la Copa del Mundo, se prepara para recibir a miles de argentinos e ingleses en un partido que promete mucho más que fútbol.