"Animals": el día que nació la revalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 1966

La palabra caló hondo en el orgullo argentino. El término se convirtió de inmediato en el combustible que alimentó un resentimiento deportivo que trascendió generaciones. En Buenos Aires, el regreso del plantel fue recibido con honores de héroes morales bajo el lema de los campeones morales de Wembley, instalando la idea de que el torneo estaba arreglado para consagrar a los locales. A partir de esa polémica tarde de 1966, cada choque entre la camiseta celeste y blanca y la de los tres leones dejó de ser un simple partido de fútbol para transformarse en una batalla por el honor, una herida abierta cuyo origen se resume en aquella tarde donde el fútbol se tiñó de desprecio.