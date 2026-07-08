Por qué Ayala tenía el cartel de los cambios en el momento del gol de Argentina ante Egipto
Un video captó el descontrol de Roberto Ayala luego del empate de Lionel Messi frente a Egipto. El ayudante de Lionel Scaloni lanzó al césped el cartel del cuarto árbitro y la secuencia se volvió viral en las redes sociales.
Resumen para apurados
- Roberto Ayala se volvió viral al arrojar el cartel de cambios durante el agónico empate de Messi en el triunfo de Argentina 3-2 ante Egipto por el Mundial 2026.
- Argentina perdía 2-0 y remontó con goles de Romero, Messi y Fernández. En la euforia del empate, Ayala soltó el tablero electrónico del cuarto árbitro para festejar.
- El video viral expone la pasión del cuerpo técnico. Con esta histórica clasificación, la Albiceleste enfrentará a Suiza el sábado 11 de julio por los cuartos de final.
La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue dejando imágenes que los hinchas descubren horas después del partido. Tras la épica remontada por 3-2 ante Egipto, un video protagonizado por Roberto "Ratón" Ayala se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales.
El histórico exdefensor, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, fue captado por las cámaras justo cuando Lionel Messi marcó el 2-2 a los 38 minutos del segundo tiempo. La reacción fue tan espontánea como llamativa: Ayala sostenía el cartel electrónico utilizado por el cuarto árbitro para indicar cambios y tiempo adicional y, en medio de la euforia, lo arrojó al césped antes de salir corriendo para celebrar con el resto del banco argentino.
Â¡ESTALLÃ TODO!— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 8, 2026
El momento de Scaloni, Ayala y el banco de suplentes de Argentina en el gol de Messi vs Egipto.
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El video viral de Roberto Ayala tras el gol de Messi
La secuencia quedó registrada por la transmisión oficial del encuentro. En las imágenes puede verse a Ayala sujetando el tablero electrónico, una situación curiosa ya que ese dispositivo suele ser manipulado únicamente por el cuarto árbitro.
Cuando Messi convirtió el gol del empate, el exzaguero no pudo contener la emoción. Soltó el cartel, lo lanzó al piso y corrió hacia la zona técnica para abrazarse con los integrantes del cuerpo técnico y los suplentes de la Selección.
Minutos después, una vez que pasó la euforia por el festejo, Ayala regresó a su lugar, recogió el tablero y continuó con sus funciones habituales.
El video comenzó a circular rápidamente en X, Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios destacaron la pasión con la que el cuerpo técnico vivió uno de los partidos más emocionantes del Mundial.
La remontada histórica de Argentina ante Egipto
Argentina estaba contra las cuerdas luego de quedar 2-0 abajo frente al conjunto africano. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en los últimos minutos.
El descuento llegó a los 33 minutos del complemento con un cabezazo de Cristian "Cuti" Romero tras un centro de Messi. Cinco minutos más tarde, el capitán argentino apareció con un golazo para establecer el 2-2 y desatar la locura tanto dentro como fuera del campo de juego.
Ya en el tiempo de descuento, Enzo Fernández conectó de cabeza un centro de Lautaro Martínez y selló el 3-2 definitivo que clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026.
Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina
Tras eliminar a Egipto en un partido inolvidable, la Selección Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo.
El encuentro se disputará el sábado 11 de julio, desde las 22:00 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego.