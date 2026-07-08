Por qué Ayala tenía el cartel de los cambios en el momento del gol de Argentina ante Egipto

El histórico exdefensor, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, fue captado por las cámaras justo cuando Lionel Messi marcó el 2-2 a los 38 minutos del segundo tiempo. La reacción fue tan espontánea como llamativa: Ayala sostenía el cartel electrónico utilizado por el cuarto árbitro para indicar cambios y tiempo adicional y, en medio de la euforia, lo arrojó al césped antes de salir corriendo para celebrar con el resto del banco argentino.