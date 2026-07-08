Victoria Villarruel llegó a Tucumán para participar de los festejos por los 210 años de la Declaración de la Independencia

Mundial 2026

Por qué Ayala tenía el cartel de los cambios en el momento del gol de Argentina ante Egipto

Un video captó el descontrol de Roberto Ayala luego del empate de Lionel Messi frente a Egipto. El ayudante de Lionel Scaloni lanzó al césped el cartel del cuarto árbitro y la secuencia se volvió viral en las redes sociales.

AYALA en el banco, cuando hizo el gol Messi
AYALA en el banco, cuando hizo el gol Messi
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Roberto Ayala se volvió viral al arrojar el cartel de cambios durante el agónico empate de Messi en el triunfo de Argentina 3-2 ante Egipto por el Mundial 2026.
  • Argentina perdía 2-0 y remontó con goles de Romero, Messi y Fernández. En la euforia del empate, Ayala soltó el tablero electrónico del cuarto árbitro para festejar.
  • El video viral expone la pasión del cuerpo técnico. Con esta histórica clasificación, la Albiceleste enfrentará a Suiza el sábado 11 de julio por los cuartos de final.
Resumen generado con IA

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue dejando imágenes que los hinchas descubren horas después del partido. Tras la épica remontada por 3-2 ante Egipto, un video protagonizado por Roberto "Ratón" Ayala se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales.

El histórico exdefensor, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, fue captado por las cámaras justo cuando Lionel Messi marcó el 2-2 a los 38 minutos del segundo tiempo. La reacción fue tan espontánea como llamativa: Ayala sostenía el cartel electrónico utilizado por el cuarto árbitro para indicar cambios y tiempo adicional y, en medio de la euforia, lo arrojó al césped antes de salir corriendo para celebrar con el resto del banco argentino.

El video viral de Roberto Ayala tras el gol de Messi

La secuencia quedó registrada por la transmisión oficial del encuentro. En las imágenes puede verse a Ayala sujetando el tablero electrónico, una situación curiosa ya que ese dispositivo suele ser manipulado únicamente por el cuarto árbitro.

Cuando Messi convirtió el gol del empate, el exzaguero no pudo contener la emoción. Soltó el cartel, lo lanzó al piso y corrió hacia la zona técnica para abrazarse con los integrantes del cuerpo técnico y los suplentes de la Selección.

Minutos después, una vez que pasó la euforia por el festejo, Ayala regresó a su lugar, recogió el tablero y continuó con sus funciones habituales.

El video comenzó a circular rápidamente en X, Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios destacaron la pasión con la que el cuerpo técnico vivió uno de los partidos más emocionantes del Mundial.

La remontada histórica de Argentina ante Egipto

Argentina estaba contra las cuerdas luego de quedar 2-0 abajo frente al conjunto africano. Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en los últimos minutos.

El descuento llegó a los 33 minutos del complemento con un cabezazo de Cristian "Cuti" Romero tras un centro de Messi. Cinco minutos más tarde, el capitán argentino apareció con un golazo para establecer el 2-2 y desatar la locura tanto dentro como fuera del campo de juego.

Ya en el tiempo de descuento, Enzo Fernández conectó de cabeza un centro de Lautaro Martínez y selló el 3-2 definitivo que clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Tras eliminar a Egipto en un partido inolvidable, la Selección Argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El encuentro se disputará el sábado 11 de julio, desde las 22:00 (hora argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego.

Temas Mundial 2026 Lionel Messi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras la agónica clasificación, Lautaro Martínez reveló qué le dijo a Lionel Messi y contó detalles de la emoción del “10”

Tras la agónica clasificación, Lautaro Martínez reveló qué le dijo a Lionel Messi y contó detalles de la emoción del “10”

Nunca más hablamos del tema: el Profe Salorio reveló la decisión del Mundial 2006 que marcó a Lionel Messi

"Nunca más hablamos del tema": el Profe Salorio reveló la decisión del Mundial 2006 que marcó a Lionel Messi

Qué dijo Messi tras la clasificación de Argentina: el mensaje del capitán después del sufrido triunfo

Qué dijo Messi tras la clasificación de Argentina: el mensaje del capitán después del sufrido triunfo

El tierno abrazo de Scaloni con su familia tras el triunfo de Argentino: así están sus hijos hoy

El tierno abrazo de Scaloni con su familia tras el triunfo de Argentino: así están sus hijos hoy

Durante casi 80 minutos Messi pareció un futbolista más; los últimos 10 nos recordaron que nunca lo será

Durante casi 80 minutos Messi pareció un futbolista más; los últimos 10 nos recordaron que nunca lo será

Más visto en Mundial 2026
Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina
1

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026
2

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final
3

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

El partido que reivindicó a Leandro Paredes: 115 pases acertados, 11 recuperaciones y una jugada decisiva
4

El partido que reivindicó a Leandro Paredes: 115 pases acertados, 11 recuperaciones y una jugada decisiva

Henry e Ibrahimovic se rindieron ante Messi tras la remontada de Argentina: Se convirtió en un animal
5

Henry e Ibrahimovic se rindieron ante Messi tras la remontada de Argentina: "Se convirtió en un animal"

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026
6

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026

Más Noticias
El partido que reivindicó a Leandro Paredes: 115 pases acertados, 11 recuperaciones y una jugada decisiva

El partido que reivindicó a Leandro Paredes: 115 pases acertados, 11 recuperaciones y una jugada decisiva

Jugó en Atlético Tucumán, le convirtió a River y estuvo a un paso de jugar un Mundial con Egipto

Jugó en Atlético Tucumán, le convirtió a River y estuvo a un paso de jugar un Mundial con Egipto

El Kun Agüero habló sobre la salud del papá de Leo Messi: Se le junta todo

El Kun Agüero habló sobre la salud del papá de Leo Messi: "Se le junta todo"

Henry e Ibrahimovic se rindieron ante Messi tras la remontada de Argentina: Se convirtió en un animal

Henry e Ibrahimovic se rindieron ante Messi tras la remontada de Argentina: "Se convirtió en un animal"

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA en pleno Mundial 2026

Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Comentarios