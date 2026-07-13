Copa del Mundo

El drama del "spoiler" en el living: por qué no todos vemos el mismo Mundial al mismo tiempo

La Selección Argentina alcanzó las semifinales, pero la alegría se ve opacada por un fenómeno que divide a los hogares argentinos.

LAS DOS CARAS. Algunos celebran el gol segundos antes, otros aún aguardan el desenlace frente a la pantalla.
LAS DOS CARAS. Algunos celebran el gol segundos antes, otros aún aguardan el desenlace frente a la pantalla. FOTO GENERADA CON IA
Por Juan Manuel Rovira Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas argentinos sufren frustración durante el Mundial 2026 debido al retraso en la transmisión de los goles, causado por la latencia tecnológica de las señales.
  • La demora varía según el soporte: la TV abierta analógica y la radio son las más veloces, mientras que el streaming puede acumular retrasos de hasta un minuto.
  • Aunque la tecnología ofrece alta definición, destruye el ritual de gritar el gol al unísono. Las plataformas de streaming buscan reducir la brecha para el futuro.
Resumen generado con IA

Mientras la Argentina se instala entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026, una frustración compartida recorre el país. El gol, ese momento sagrado, rara vez llega al mismo tiempo a los televisores de todos, lo que provoca una brecha técnica que deja a miles de hinchas viendo la jugada con un retraso, mientras el grito del vecino ya te anuncia el desenlace.

La escena ya se transformó en un clásico de este Mundial. Estás en tu casa viendo el partido, todavía se desarrolla una jugada intrascendente (un lateral o un saque de arco), cuando desde el departamento de al lado se rompe una garganta gritando un gol. El problema es que, en tu pantalla, la pelota ni siquiera se acercó al área, lo que deja en evidencia ese insoportable retraso que te arruina la sorpresa.

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Lo que muchos lo llaman simplemente "delay" tiene un nombre técnico: latencia. Se trata del tiempo que transcurre entre el momento en que ocurre una acción en la cancha y el instante en que esa imagen aparece en la pantalla del espectador.

Aunque el partido se juegue en tiempo real, la señal necesita ser capturada por las cámaras, procesada, comprimida, enviada a miles de kilómetros de distancia (desde ciudades como Kansas City o Atlanta hasta la Argentina), distribuida por los operadores y finalmente decodificada por cada televisor, computadora o teléfono. Cada etapa agrega apenas unos milisegundos o algunos segundos, pero la suma puede convertirse en una diferencia de hasta un minuto.

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Entonces, la gran pregunta es inevitable. ¿Por qué el vecino recibe la imagen antes si vivimos prácticamente en la misma zona? La respuesta es sencilla porque todo depende del método utilizado para transportar la señal. Quienes ven los partidos por televisión abierta suelen llevar la delantera, ya que la imagen llega con una latencia de apenas 2,5 a 8 segundos respecto de la acción real. Detrás aparecen los usuarios de televisión por cable con decodificador, cuya demora se estira un poco más y ronda entre los 5 y 9 segundos.

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En tercer lugar se ubican los servicios satelitales, con retrasos de entre 7 y 10 segundos. Los últimos son, generalmente, los espectadores que siguen el Mundial mediante plataformas de streaming. Allí la latencia es muy variable y puede ir desde seis hasta 60 segundos, aunque las principales empresas trabajan con tecnologías de "low latency" para reducir esa diferencia.

La paradoja: lo viejo es más rápido

Paradójicamente, cuanto más antigua es la tecnología, menor suele ser el retraso. La televisión analógica, prácticamente desaparecida, tenía una latencia casi imperceptible, inferior a un segundo, porque la señal viajaba directamente por ondas de radio sin procesos complejos de digitalización o compresión.

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Si se amplía la comparación más allá de la televisión, existe un sistema todavía más rápido: la radio analógica tradicional. Al no requerir codificación digital ni procesamiento adicional, sigue siendo el medio más veloz para seguir un partido de fútbol en tiempo real.

El spoiler del vecino

La mayor consecuencia de la latencia aparece, justamente, en los eventos deportivos. Si un hincha sigue el partido por una plataforma de streaming y otro lo hace por televisión abierta o por cable, el segundo puede celebrar un gol 20 o 30 segundos antes de que el primero vea siquiera el remate al arco.

En programas de entretenimiento o en un noticiero esa diferencia pasa inadvertida. Pero en una Copa del Mundo, donde cada jugada se vive con máxima tensión, unos pocos segundos alcanzan para arruinar la sorpresa.

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En la práctica, quien siga los partidos por la Televisión Pública probablemente vea los goles entre 1,5 y 5 segundos antes que quien los observe a través de una plataforma de streaming de baja latencia como es la plataforma DAZN.

Lamentablemente el progreso técnico es inevitable, pero la realidad es que el "delay" nos robó el ritual más puro del fútbol. Hoy ya no festejamos el gol con el país entero al mismo tiempo, sino que vivimos pendientes de la reacción de la vereda de enfrente. Y si bien este Mundial la tecnología nos trajo imágenes en altísima definición, a cambio nos quitó la sorpresa de gritar el gol todos juntos.

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