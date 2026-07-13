El drama del "spoiler" en el living: por qué no todos vemos el mismo Mundial al mismo tiempo

La escena ya se transformó en un clásico de este Mundial. Estás en tu casa viendo el partido, todavía se desarrolla una jugada intrascendente (un lateral o un saque de arco), cuando desde el departamento de al lado se rompe una garganta gritando un gol. El problema es que, en tu pantalla, la pelota ni siquiera se acercó al área, lo que deja en evidencia ese insoportable retraso que te arruina la sorpresa.