El día que Jordan Pickford atajó penales bajo un diluvio y eliminó a la Argentina

El fútbol grande conoce de memoria las mañas, los gestos y la tremenda efectividad de Jordan Pickford a la hora de plantarse en una tanda de penales. El actual arquero de Inglaterra construyó una reputación de atajador de penales insoportable para los rivales, apoyado en sus machetes anotados en las botellas de agua y sus provocaciones psicológicas. Sin embargo, toda esa historia de amor y odio con los los tiros desde los doce pasos tuvo su kilómetro cero contra Argentina, en una tarde dramática y pasada por agua hace 15 años.