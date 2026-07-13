Copa del Mundo

El día que Jordan Pickford atajó penales bajo un diluvio y eliminó a la Argentina

Mucho antes de convertirse en el indiscutido arquero de la selección mayor de Inglaterra, Jordan Pickford tuvo su primer gran duelo contra la "Albiceleste" en el Mundial Sub 17 de 2011. Un partido bajo el agua que terminó en la lotería desde los doce pasos.

HÉROE. Jordan Pickford tuvo su primera gran noche con los penales en 2011 frente a la Argentina.
HÉROE. Jordan Pickford tuvo su primera gran noche con los penales en 2011 frente a la Argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Antes de la semifinal de 2026, resurge el cruce de 2011 en México donde Jordan Pickford eliminó a Argentina por penales en octavos de final del Mundial Sub-17.
  • Bajo un diluvio en Pachuca, el partido terminó 1 a 1 tras un error de Pickford y un gol de Sterling. En los penales, el arquero se reivindicó atajando dos remates argentinos.
  • Este antecedente resalta el origen de la fama de Pickford como atajador de penales y añade mística al clásico que ambos seleccionados disputarán en las semifinales del Mundial 2026.
Resumen generado con IA

Mientras Inglaterra y Argentina cuentan las horas para un nuevo clásico, esta vez en las semifinales del Mundial 2026, las historias del pasado continúan resurgiendo.

El fútbol grande conoce de memoria las mañas, los gestos y la tremenda efectividad de Jordan Pickford a la hora de plantarse en una tanda de penales. El actual arquero de Inglaterra construyó una reputación de atajador de penales insoportable para los rivales, apoyado en sus machetes anotados en las botellas de agua y sus provocaciones psicológicas. Sin embargo, toda esa historia de amor y odio con los los tiros desde los doce pasos tuvo su kilómetro cero contra Argentina, en una tarde dramática y pasada por agua hace 15 años.

Fue el 30 de junio de 2011, en el Estadio Hidalgo de Pachuca. Por los octavos de final del Mundial Sub 17 de México, Argentina e Inglaterra se veían las caras en un duelo de eliminación directa. Lo que prometía ser un partidazo terminó transformándose en una batalla de supervivencia bajo una lluvia torrencial que inundó varios sectores del campo de juego.

El agua y el blooper 

Con el piso rapidísimo y la pelota indomable por el agua, el partido se volvió una ruleta de errores y aciertos. Argentina, dirigida por Oscar Garré, se plantó bien y empezó a complicar a los ingleses con la velocidad de un movedizo Lucas Ocampos, que por entonces ya deslumbraba en las inferiores de River.

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A los 12 minutos del segundo tiempo, llegó la apertura del marcador tras un blooper tremendo del propio Pickford. Tras un centro llovido, el defensor Maximiliano Padilla (salteño de Rosario de la Frontera) la empujó al fondo de la red aprovechando que al arquero inglés se le escurrió la pelota de las manos por culpa del barro. Argentina festejaba el 1 a 0 y parecía tener la clasificación en el bolsillo.

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La jerarquía de Sterling y el sufrimiento final

La alegría duró poco porque Inglaterra tenía guardada una carta de elite mundial en su ataque. Solo tres minutos después del gol argentino, apareció en toda su dimensión Raheem Sterling. La joya británica, que años más tarde jugaría tres mundiales y dos Eurocopas con la camiseta de los "Tres Leones", desparramó a la defensa nacional y sacó un remate cruzado inatajable para el arquero Bruno Galván.

CRACK. Raheem Sterling empató para los ingleses. Luego ganaría 11 títulos con el Manchester City, además de jugar tres mundiales. CRACK. Raheem Sterling empató para los ingleses. Luego ganaría 11 títulos con el Manchester City, además de jugar tres mundiales.

Con el 1 a 1 clavado en el marcador, los minutos finales fueron un sufrimiento absoluto por el estado de la cancha. Ninguno pudo romper el empate y la historia tuvo que definirse desde los doce pasos.

El nacimiento del "atajapenales"

En la definición, Pickford se cobró el error del gol con creces y empezó a cimentar su fama actual. El arquero inglés se hizo gigante bajo los tres palos: adivinó las intenciones y les tapó los remates de manera consecutiva al capitán Gaspar Iñíguez y a Agustín Allione.

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La efectividad inglesa fue superior y la tanda se cerró con un doloroso 5 a 3 en contra, dejando a Ocampos y compañía con las manos vacías.

Tras superar a la Argentina, esa Inglaterra de Pickford y Sterling caería en los cuartos de final ante Alemania por 3 a 2, mientras que el campeón de esa edición terminaría siendo el local, México. Sin embargo, aquel partido bajo el agua quedó en los libros como el día que el arquero inglés descubrió su superpoder contra la "Albiceleste".

MAL COMIENZO. Un error de Pickford le había dado la ventaja al equipo argentino aquella tarde. MAL COMIENZO. Un error de Pickford le había dado la ventaja al equipo argentino aquella tarde.

Formaciones del partido:

Argentina (1) [3]: Bruno Galván; Pablo Carreras, Ezequiel Báez, Maximiliano Padilla, Marcos Pinto; Enzo Beloso, Alexis Zárate, Gaspar Iñíguez, Agustín Allione; Brian Ferreira, Lucas Ocampos. DT: Oscar Garré. (Ingresó: Lucas Pugh).

Inglaterra (1) [5]: Jordan Pickford; Jordan Cousins, Nathaniel Chalobah, Sam Magri, Brad Smith; Blair Turgott, Jake Foster-Caskey, Nick Powell, Raheem Sterling; Max Clayton, Hallam Hope. DT: John Peacock. (Ingresaron: Adam Jackson, Adam Morgan y Nathan Redmond).

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