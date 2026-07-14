Alrededor de 65.000 turistas llegaron a Tucumán en el inicio de las vacaciones

Tucumán comenzó con cifras alentadoras la temporada de invierno. Durante el primer fin de semana de las vacaciones, que coincidió con los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, nuestra provincia recibió alrededor de 65.180 turistas y registró un impacto económico cercano a los $7.000 millones, según un informe elaborado por el Observatorio Turístico del Ente Tucumán Turismo (ETT).
El relevamiento contempla todas las modalidades de alojamiento, desde hoteles y establecimientos parahoteleros registrados hasta alojamientos sin categorizar, segundas residencias y viviendas de familiares y amigos. El movimiento turístico benefició de manera directa a los sectores de hotelería, gastronomía, transporte, comercio y prestadores de servicios vinculados con la actividad.
Los resultados reflejan un comienzo de temporada impulsado por una agenda que combinó los tradicionales actos patrios con una amplia oferta de actividades culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas distribuidas en distintos puntos del territorio provincial. La coincidencia entre las vacaciones de invierno y las celebraciones del 9 de Julio volvió a posicionar a Tucumán como uno de los destinos más elegidos del país para esta época del año.
El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó que los números son el resultado del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. “Este excelente comienzo de temporada es el reflejo directo del esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado, bajo la firme decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de potenciar al turismo como un dinamizador de la economía y el empleo”, afirmó.
Además, sostuvo que superar los 65.000 visitantes y alcanzar un impacto cercano a los $7.000 millones demuestra que “Tucumán no sólo custodia la historia del país, sino que se consolida como un destino competitivo, de alta calidad y con propuestas de jerarquía que los argentinos siguen eligiendo de manera masiva”.
Agenda variada
La importante afluencia de visitantes estuvo acompañada por una programación que ofreció alternativas para distintos públicos. Entre las propuestas más convocantes se destacaron la vigilia patria y los festejos por el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán, que reunieron a miles de personas entre espectáculos musicales, actividades protocolares y celebraciones populares.
A esa agenda se sumaron otros eventos que movilizaron visitantes dentro de la provincia, como la tradicional Feria de Simoca, uno de los principales atractivos del turismo cultural y gastronómico; una nueva edición de Mundo Animé, que reunió a fanáticos de la cultura pop; y competencias deportivas que tuvieron como escenario a El Cadillal, donde se desarrollaron pruebas de vela y ciclismo de montaña.
En paralelo, municipios y comunas organizaron festivales, ferias de artesanos, circuitos gastronómicos, visitas guiadas, espectáculos artísticos y actividades recreativas, ampliando la oferta para quienes eligieron recorrer diferentes destinos tucumanos durante el fin de semana largo.
Yerba Buena y Monteros
El informe del Observatorio Turístico también mostró un buen desempeño de la ocupación hotelera y parahotelera. Yerba Buena y Monteros encabezaron el ranking provincial con un 89% de ocupación durante el período analizado.
Detrás se ubicaron San Javier, con un 72%; San Miguel de Tucumán, con un 69%; Tafí del Valle, con un 64%; El Cadillal, con un 50%; y San Pedro de Colalao, con un 20%.
En promedio, la ocupación hotelera y parahotelera en toda la provincia alcanzó el 65%, un indicador que refleja el intenso movimiento turístico registrado durante los primeros días del receso invernal.
Desde el Ente Tucumán Turismo señalaron que estos resultados responden a una estrategia orientada a fortalecer la actividad durante todo el año, diversificando la oferta y promoviendo eventos que permitan distribuir el flujo de visitantes en distintos destinos del territorio.
Con la temporada de invierno todavía en marcha y una agenda de actividades que continuará durante las próximas semanas, las expectativas oficiales apuntan a sostener el nivel de visitantes y consolidar a Tucumán como un destino que combina historia, naturaleza, cultura y gastronomía. El desafío será mantener el impulso alcanzado durante este primer fin de semana, en un contexto en el que el turismo sigue siendo una de las principales herramientas para dinamizar las economías regionales y generar empleo en la provincia.