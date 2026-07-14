Alrededor de 65.000 turistas llegaron a Tucumán en el inicio de las vacaciones

Con la temporada de invierno todavía en marcha y una agenda de actividades que continuará durante las próximas semanas, las expectativas oficiales apuntan a sostener el nivel de visitantes y consolidar a Tucumán como un destino que combina historia, naturaleza, cultura y gastronomía. El desafío será mantener el impulso alcanzado durante este primer fin de semana, en un contexto en el que el turismo sigue siendo una de las principales herramientas para dinamizar las economías regionales y generar empleo en la provincia.