Los festejos por el 9 de Julio y el inicio de las vacaciones de invierno generaron un impacto económico de casi $7.000 millones en Tucumán

Una agenda cargada de tradición, deporte y entretenimiento

Detrás de cada visitante hubo una experiencia por descubrir. Durante el fin de semana largo, la provincia respiró un clima de celebración con una agenda que encontró en cada rincón una forma distinta de vivir el invierno, la emoción de la vigilia patria en Plaza Independencia, el encuentro con las raíces en la tradicional Feria de Simoca, el universo de la cultura pop que volvió a conquistar a miles de fanáticos con Mundo Animé, y la adrenalina de las competencias deportivas que transformaron a El Cadillal en el epicentro de la vela y el ciclismo de montaña. Junto a decenas de actividades culturales, recreativas y gastronómicas desarrolladas en todo el territorio, estas propuestas consolidaron un comienzo de temporada marcado por el movimiento, la diversidad y el encuentro.