Los festejos por el 9 de Julio y el inicio de las vacaciones de invierno generaron un impacto económico de casi $7.000 millones en Tucumán

Resumen para apurados
- Tucumán recibió más de 65.000 turistas entre el 9 y 12 de julio por el inicio de las vacaciones y el Día de la Independencia, generando un impacto de $7.000 millones.
- El movimiento se impulsó por actos patrios, eventos culturales y deportivos, logrando una ocupación promedio del 65%, liderada por Yerba Buena y Monteros con el 89%.
- Este inicio récord consolida a Tucumán como un destino turístico competitivo y dinamizador de la economía local de cara al resto de la temporada invernal.
Tucumán recibió aproximadamente 65.180 turistas entre el 9 y el 12 de julio, durante el primer fin de semana de las vacaciones de invierno, un movimiento que generó un impacto económico cercano a los $7.000 millones. Según el informe del Observatorio Turístico del Ente Tucumán Turismo (ETT), la cifra contempla todas las modalidades de alojamiento: establecimientos hoteleros y parahoteleros registrados, alojamientos sin categorizar, segundas residencias y casas de familiares y amigos. La actividad benefició de manera directa a los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte, comercio y prestadores de servicios turísticos.
El intenso movimiento turístico coincidió con los festejos por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia, una fecha que volvió a posicionar a Tucumán como un destino donde convergen la historia, la cultura y el turismo. Miles de visitantes eligieron la provincia para disfrutar de una propuesta atravesada por la identidad, las tradiciones y una agenda de actividades desplegada en distintos puntos del territorio.
"Tucumán se consolida como un destino competitivo"
Los resultados reflejan el impacto de una programación que combinó los tradicionales actos patrios con festivales, espectáculos, encuentros deportivos, propuestas culturales, experiencias gastronómicas y actividades recreativas distribuidas en los distintos municipios y comunas de la provincia, consolidando a Tucumán como uno de los grandes protagonistas de la temporada invernal.
Al respecto, el presidente del ETT, Domingo Amaya, destacó: “Este excelente comienzo de temporada es el reflejo directo del esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado, bajo la firme decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de potenciar al turismo como un dinamizador de la economía y el empleo. Superar los 65.000 visitantes y rozar los 7.000 millones de pesos en impacto nos demuestra que Tucumán no solo custodia la historia del país, sino que se consolida como un destino competitivo, de alta calidad y con propuestas de jerarquía que los argentinos siguen eligiendo de manera masiva”.
Una agenda cargada de tradición, deporte y entretenimiento
Detrás de cada visitante hubo una experiencia por descubrir. Durante el fin de semana largo, la provincia respiró un clima de celebración con una agenda que encontró en cada rincón una forma distinta de vivir el invierno, la emoción de la vigilia patria en Plaza Independencia, el encuentro con las raíces en la tradicional Feria de Simoca, el universo de la cultura pop que volvió a conquistar a miles de fanáticos con Mundo Animé, y la adrenalina de las competencias deportivas que transformaron a El Cadillal en el epicentro de la vela y el ciclismo de montaña. Junto a decenas de actividades culturales, recreativas y gastronómicas desarrolladas en todo el territorio, estas propuestas consolidaron un comienzo de temporada marcado por el movimiento, la diversidad y el encuentro.
Yerba Buena y Monteros lideraron la ocupación
En materia de ocupación hotelera y parahotelera, Yerba Buena y Monteros encabezaron los registros provinciales con un 89% de ocupación. Les siguieron San Javier (72%), San Miguel de Tucumán (69%), Tafí del Valle (64%), El Cadillal (50%) y San Pedro de Colalao (20%). En promedio, la ocupación hotelera y parahotelera de la provincia alcanzó el 65%durante el período analizado.
Todos estos indicadores reflejan el trabajo sostenido que el Gobierno de Tucumán impulsa junto al sector privado para fortalecer la actividad turística, diversificar la oferta y consolidar al destino como una opción elegida durante todo el año.
Con una agenda que continúa desarrollándose durante las vacaciones de invierno, la provincia reafirma su compromiso de seguir ofreciendo experiencias auténticas que invitan a descubrir su historia, su naturaleza y la calidez de su gente.