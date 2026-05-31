Tafí del Valle, en el radar del turismo global

Tafí del Valle es uno de los ocho pueblos argentinos que competirán a nivel global en los Best Tourism Villages 2026, la distinción máxima otorgada por ONU Turismo. Pasó la primera prueba frente a 56 propuestas de 19 provincias. Ahora la competencia se amplia a 600 localidades de distintas partes del planeta, ciudades con no más de 14.000 habitantes. “Estamos en el radar internacional, luego de pasar el primer filtro y esperanzados de que hagamos un buen papel a nivel global”, dice a LA GACETA Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo. A partir de la nominación, ¿qué camino debe recorrer Tafí del Valle para competir mundialmente? Hasta diciembre, mes en el que se conoce al ganador, llegarán veedores internacionales para constatar en los Valles las características de la ciudad postulada, tanto en lo que hace a la tradición, a las costumbres, la naturaleza como a los servicios que ofrece al visitante. La provincia potenciará la visibilidad del destino turístico y afianzará algunos proyectos para que, en el corto y en el mediano plazo, agregue valor a las bellezas naturales. Probablemente, la Argentina sea sede de la votación mundial, ya que el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, la postuló en el marco de la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo que se hizo en Mendoza.