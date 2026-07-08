Una buena noticia para Tucumán: el histórico Timoteo Navarro volverá a recibir al público en la Noche de los Museos

La presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado, anunció en diálogo con LA GACETA una de las noticias más esperadas por la comunidad artística de la provincia: el Museo Provincial Timoteo Navarro volverá a abrir sus puertas al público durante la próxima edición de la Noche de los Museos, luego de los trabajos de puesta en valor que se llevan adelante en el edificio.