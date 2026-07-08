Una buena noticia para Tucumán: el histórico Timoteo Navarro volverá a recibir al público en la Noche de los Museos
Resumen para apurados
- Sandra Maldonado, titular del Ente Cultural de Tucumán, anunció que el Museo Timoteo Navarro reabrirá este año en la Noche de los Museos tras las obras de puesta en valor.
- La restauración del histórico edificio se logra mediante el trabajo conjunto del Ente Cultural, la Dirección de Arquitectura y la colaboración de alumnos de escuelas técnicas.
- Esta reapertura representa uno de los retornos más esperados por la comunidad artística tucumana y marca la recuperación de un espacio clave para el patrimonio de la provincia.
La presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado, anunció en diálogo con LA GACETA una de las noticias más esperadas por la comunidad artística de la provincia: el Museo Provincial Timoteo Navarro volverá a abrir sus puertas al público durante la próxima edición de la Noche de los Museos, luego de los trabajos de puesta en valor que se llevan adelante en el edificio.
"Tengo una muy buena noticia porque el Museo Timoteo Navarro se va a abrir para la Noche de los Museos", expresó la funcionaria al confirmar que el emblemático espacio cultural retomará su actividad este año. Maldonado explicó que la reapertura es el resultado de un trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado y destacó el compromiso de quienes participan en la recuperación del museo.
"Estamos trabajando mucho para que eso suceda, no solo la gente del Ente Cultural, sino también tenemos el apoyo de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y estamos articulando con escuelas técnicas para que los alumnos realicen allí una actividad profesionalizante", señaló.
La titular del organismo remarcó que la vuelta del museo representa una noticia muy esperada para el ámbito cultural tucumano. "El Museo Timoteo Navarro se abre este año para la alegría de la comunidad artística de Tucumán", afirmó.
Invitación a los festejos por el Día de la Independencia
Durante la entrevista, Maldonado también aprovechó para convocar a los tucumanos y a los visitantes a participar de las actividades organizadas por el Gobierno provincial en el marco de la Vigilia y de los festejos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.
"Todos los tucumanos están invitadísimos a participar de todos estos festejos de la Vigilia y de la Independencia de Argentina", expresó.
En ese sentido, recordó que la programación en la Plaza Independencia comenzará a las 14.30, con múltiples propuestas artísticas y culturales para toda la familia, mientras que a las 20.30 se desarrollará una función extraordinaria en el Teatro San Martín, como parte de la agenda oficial prevista para la celebración patria.