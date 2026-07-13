Operativo de Salud Infantojuvenil en Tucumán: barrios, fechas y cómo sacar turnos gratuitos

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán realizará un operativo de salud infantil gratuito del 13 al 17 de julio en varios barrios para facilitar controles médicos básicos.
- El programa ofrece atención en pediatría, oftalmología y odontología de 9 a 17 h. Los vecinos deben solicitar turnos media hora antes en el Centro de Atención Comunitaria de su zona.
- Esta iniciativa busca descentralizar las políticas públicas de salud, permitiendo que familias vulnerables accedan a cobertura médica integral de calidad cerca de sus hogares.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán impulsa el Operativo Municipal de Salud Infantojuvenil en los diferentes barrios de la capital. Esta medida responde a un plan estratégico orientado a descentralizar las políticas públicas, priorizando de manera directa el bienestar físico y social de las infancias y las juventudes en su propio entorno cotidiano.
A través de esta intervención, los vecinos acceden a un servicio de cobertura médica integral, totalmente gratuito y con altos estándares de calidad sin necesidad de trasladarse a los centros asistenciales principales. La presencia de los equipos profesionales en los territorios facilita que las familias resuelvan sus demandas sanitarias esenciales a pocos metros de sus hogares.
Cuáles son los servicios en salud para niños en barrios
El programa contempla la cobertura de especialidades clave para el desarrollo saludable de niños y adolescentes:
- Pediatría.
- Oftalmología.
- Odontología.
Cronograma de atención y ubicaciones
Los operativos se desplegarán en distintas zonas de la ciudad, atendiendo en el horario corrido de 9 a 17 h. Para acceder a las consultas, las familias deberán solicitar su turno media hora antes del comienzo del operativo, en el Centro de Atención Comunitaria (CAC Municipal) correspondiente a su zona.
Los días y lugares donde se ubicarán las unidades de atención:
- Lunes 13 y martes 14 de julio, de 9 a 17 h, en Barrio Echeverría, Pasaje Sáenz Peña 2734 (CAC N°7).
- Miércoles 15 de julio, de 9 a 17 h, en el Barrio San Cayetano, Marina Alfaro 1449 (CAC N°2).
- Jueves 16 de julio, de 9 a 17 h, en el Barrio Blas V. Conrero, Magallanes esquina Jujuy (CAC N°6).
- Viernes 17 de julio, de 9 a 17 h, en el Barrio Chacras al Oeste, Adolfo Alsina 3200 (CAC N°3).