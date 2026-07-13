Carta orgánica del BCRA: Milei se reunió con legisladores libertarios para avanzar con la reforma

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este lunes una reunión con senadores y diputados libertarios para avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), uno de los proyectos económicos centrales de su gestión. El encuentro comenzó a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.