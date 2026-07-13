Carta orgánica del BCRA: Milei se reunió con legisladores libertarios para avanzar con la reforma

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei se reunió este lunes en Casa Rosada con legisladores oficialistas para avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
- La iniciativa de Caputo, Sturzenegger y Bausili busca prohibir la emisión para financiar el déficit y limitar el rol del BCRA a la única tarea de preservar el valor de la moneda.
- La reforma endurecerá las condiciones para remover al directorio e implementará sanciones penales a funcionarios para garantizar una autonomía real frente al poder político.
El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este lunes una reunión con senadores y diputados libertarios para avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), uno de los proyectos económicos centrales de su gestión. El encuentro comenzó a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.
La reforma fue diseñada con la participación de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, y de los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). Durante la reunión, el oficialismo analizó los principales cambios que impulsa para modificar el funcionamiento del organismo.
Del encuentro también participan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Un Banco Central con un único objetivo
Más allá de la reunión de este martes, la propuesta contempla una serie de modificaciones destinadas a otorgarle mayor independencia al Banco Central, pese a que durante la campaña electoral Milei había prometido eliminar el organismo.
Entre los principales cambios figura la eliminación de los cinco objetivos actuales de la entidad para reemplazarlos por uno solo: preservar el valor de la moneda.
Prohibición de emitir para financiar el déficit
El proyecto también busca prohibir la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Además, el Gobierno trabaja en la incorporación del concepto de "shutdown", un mecanismo que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.
Otra de las modificaciones apunta a fortalecer la gobernanza del organismo y endurecer las condiciones para remover al presidente y al directorio del Banco Central, con el objetivo de reforzar su autonomía frente al poder político.
Fin de las utilidades "ficticias" y posibles sanciones penales
El proyecto también propone eliminar las utilidades contables o "ficticias", salvo en circunstancias excepcionales vinculadas a un escenario de deflación, y poner fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado.
Además, Milei detalló la posibilidad de implementar un sistema de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o habiliten la emisión monetaria para financiar el gasto público.