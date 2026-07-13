Política

Carta orgánica del BCRA: Milei se reunió con legisladores libertarios para avanzar con la reforma

El encuentro comenzó a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

EN CASA ROSADA. Javier Milei encabezó una reunión con legisladores oficialistas y explicó su proyecto para reformar el BCRA.
EN CASA ROSADA. Javier Milei encabezó una reunión con legisladores oficialistas y explicó su proyecto para reformar el BCRA. Foto tomada de lanacion.com.ar.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei se reunió este lunes en Casa Rosada con legisladores oficialistas para avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
  • La iniciativa de Caputo, Sturzenegger y Bausili busca prohibir la emisión para financiar el déficit y limitar el rol del BCRA a la única tarea de preservar el valor de la moneda.
  • La reforma endurecerá las condiciones para remover al directorio e implementará sanciones penales a funcionarios para garantizar una autonomía real frente al poder político.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este lunes una reunión con senadores y diputados libertarios para avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), uno de los proyectos económicos centrales de su gestión. El encuentro comenzó a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

La reforma fue diseñada con la participación de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, y de los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). Durante la reunión, el oficialismo analizó los principales cambios que impulsa para modificar el funcionamiento del organismo.

BCRA: qué dice el artículo 3° que Milei calificó de "ignorancia espantosa" y por qué busca derogarlo

BCRA: qué dice el artículo 3° que Milei calificó de ignorancia espantosa y por qué busca derogarlo

Del encuentro también participan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Un Banco Central con un único objetivo

Más allá de la reunión de este martes, la propuesta contempla una serie de modificaciones destinadas a otorgarle mayor independencia al Banco Central, pese a que durante la campaña electoral Milei había prometido eliminar el organismo.

Entre los principales cambios figura la eliminación de los cinco objetivos actuales de la entidad para reemplazarlos por uno solo: preservar el valor de la moneda.

Prohibición de emitir para financiar el déficit

El proyecto también busca prohibir la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal. Además, el Gobierno trabaja en la incorporación del concepto de "shutdown", un mecanismo que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir el funcionamiento del Estado cuando se agoten las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

Milei defendió la reforma de la carta orgánica del BCRA y dijo que "será un gran paso para terminar con la inflación"

Milei defendió la reforma de la carta orgánica del BCRA y dijo que será un gran paso para terminar con la inflación

Otra de las modificaciones apunta a fortalecer la gobernanza del organismo y endurecer las condiciones para remover al presidente y al directorio del Banco Central, con el objetivo de reforzar su autonomía frente al poder político.

Fin de las utilidades "ficticias" y posibles sanciones penales

El proyecto también propone eliminar las utilidades contables o "ficticias", salvo en circunstancias excepcionales vinculadas a un escenario de deflación, y poner fin al esquema de letras intransferibles utilizado para asistir al Estado.

Además, Milei detalló la posibilidad de implementar un sistema de sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o habiliten la emisión monetaria para financiar el gasto público.

Temas Buenos AiresBanco Central de la República ArgentinaHonorable Senado de la Nación ArgentinaHonorable Cámara de Diputados de la NaciónLuis CaputoSantiago BausiliJavier MileiKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei defendió el shutdown del Estado para garantizar el equilibrio fiscal y elogió el liderazgo de Scaloni

Milei defendió el "shutdown" del Estado para garantizar el equilibrio fiscal y elogió el liderazgo de Scaloni

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete tras el Tedeum con foco en la reforma del BCRA

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete tras el Tedeum con foco en la reforma del BCRA

Carta orgánica del Banco Central: los principales ejes de la reforma que impulsa el Gobierno

Carta orgánica del Banco Central: los principales ejes de la reforma que impulsa el Gobierno

Lo más popular
Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección
1

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país
2

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas
3

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años
4

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Cantó el himno, habló, se dio la vuelta y se fue”, Sandra Mendoza, sobre Milei en Tucumán
5

"Cantó el himno, habló, se dio la vuelta y se fue”, Sandra Mendoza, sobre Milei en Tucumán

Ranking notas premium
Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
1

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
2

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando
3

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito
5

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito

Más Noticias
Courel: “Catalán, o tiene un problema personal con Campero o tiene un acuerdo con Jaldo”

Courel: “Catalán, o tiene un problema personal con Campero o tiene un acuerdo con Jaldo”

Polémica por el viaje del viceministro de Justicia al Mundial: el permiso especial que rompió la veda oficial

Polémica por el viaje del viceministro de Justicia al Mundial: el "permiso especial" que rompió la veda oficial

Jaldo habilitó el Check-In provisorio del aeropuerto y garantizó la continuidad de los vuelos durante la remodelación

Jaldo habilitó el "Check-In" provisorio del aeropuerto y garantizó la continuidad de los vuelos durante la remodelación

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Milei activa la agenda de reformas y recibe a gobernadores: la postura de Jaldo

Milei activa la agenda de reformas y recibe a gobernadores: la postura de Jaldo

Ingenio La Trinidad: la Fiscalía y la defensa coinciden en que el régimen de regularización fiscal frena un procesamiento

Ingenio La Trinidad: la Fiscalía y la defensa coinciden en que el régimen de regularización fiscal frena un procesamiento

Comentarios