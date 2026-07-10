Política

Fotos, internas y definiciones: las cinco claves políticas que dejó el 9 de Julio en Tucumán

Jaldo encabezó los actos. Milei estuvo en la vigilia, pero lejos de Villarruel. Manzur, fuera de la provincia. Catalán se posiciona. Tensiones entre libertarios.

EN LA VIGILIA. El gobernador Jaldo, junto al presidente Milei. Foto de LA GACETA / Por Diego ARÁOZ
EN LA VIGILIA. El gobernador Jaldo, junto al presidente Milei. Foto de LA GACETA / Por Diego ARÁOZ
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Milei y el gobernador Jaldo encabezaron los actos por el 9 de Julio en Tucumán para conmemorar la fecha patria y redefinir el escenario de alianzas políticas.
  • La jornada estuvo marcada por el distanciamiento entre Milei y Villarruel, la ausencia de Manzur y el posicionamiento de Catalán en medio de crecientes tensiones oficialistas.
  • Estos movimientos anticipan una reconfiguración de las alianzas en el peronismo tucumano y el armado estratégico de La Libertad Avanza de cara a los próximos desafíos electorales.
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