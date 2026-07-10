Fotos, internas y definiciones: las cinco claves políticas que dejó el 9 de Julio en Tucumán

Resumen para apurados
- El presidente Milei y el gobernador Jaldo encabezaron los actos por el 9 de Julio en Tucumán para conmemorar la fecha patria y redefinir el escenario de alianzas políticas.
- La jornada estuvo marcada por el distanciamiento entre Milei y Villarruel, la ausencia de Manzur y el posicionamiento de Catalán en medio de crecientes tensiones oficialistas.
- Estos movimientos anticipan una reconfiguración de las alianzas en el peronismo tucumano y el armado estratégico de La Libertad Avanza de cara a los próximos desafíos electorales.
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