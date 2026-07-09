9 de Julio: el operativo sanitario asistió a 163 personas en la primera jornada de la Fiesta Patria

En una jornada marcada por la masiva concurrencia de tucumanos y turistas para conmemorar el 208° aniversario de la Declaración de laIndependencia, el sistema de salud pública provincial demostró su capacidad de respuesta en el terreno. Por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo y bajo la coordinación del ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, se puso en marcha un amplio operativo que brindó cobertura inmediata en los principales escenarios de los actos oficiales.