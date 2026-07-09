Política

9 de Julio: el operativo sanitario asistió a 163 personas en la primera jornada de la Fiesta Patria

Equipos interdisciplinarios se desplegaron en los puntos neurálgicos de los festejos por la Independencia. Controles de presión, urgencias leves y traslados preventivos marcaron el balance de un despliegue que continuará hoy.

Vista aérea de la multitud que se congregó en la plaza Independencia.
Vista aérea de la multitud que se congregó en la plaza Independencia. FOTO Gentileza Información Pública.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El sistema de salud de Tucumán asistió a 163 personas durante el operativo sanitario de la Fiesta Patria del 9 de Julio, desplegado por el gobierno ante la masiva concurrencia.
  • Equipos médicos atendieron consultas de presión, glucemia y cefaleas en carpas sanitarias y Casa de Gobierno, derivando los casos complejos de forma oportuna a los hospitales.
  • El operativo sanitario continuará activo durante la segunda jornada de festejos patrios, mientras las autoridades recomiendan mantenerse hidratados y acudir ante síntomas.
Resumen generado con IA

En una jornada marcada por la masiva concurrencia de tucumanos y turistas para conmemorar el 208° aniversario de la Declaración de laIndependencia, el sistema de salud pública provincial demostró su capacidad de respuesta en el terreno. Por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo y bajo la coordinación del ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, se puso en marcha un amplio operativo que brindó cobertura inmediata en los principales escenarios de los actos oficiales.

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Desde las primeras horas del día, médicos, enfermeros, agentes sanitarios y personal de emergencias se instalaron estratégicamente para acompañar a la multitud. El balance de esta primera etapa arrojó un total de 163 personas asistidas, lo que reflejó la importancia de la presencia sanitaria en eventos de gran magnitud.

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Controles preventivos y atención de urgencias

La mayor parte de las intervenciones realizadas por los equipos de salud estuvieron vinculadas a patologías estacionales y cuadros de descompensación ambulatoria. Según el reporte oficial, el personal atendió mayoritariamente consultas por cefaleas, mareos y controles de rutina de presión arterial y glucemia.

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Sin embargo, el dispositivo también debió responder a cuadros de mayor cuidado, como urgencias hipertensivas e hiperglucemias. Si bien la vasta mayoría de los casos se resolvió de manera positiva en las carpas sanitarias instaladas en la vía pública, la articulación del sistema permitió que aquellos pacientes que presentaban cuadros de mayor complejidad fueran derivados oportunamente a los hospitales públicos de la capital, garantizando una atención integral y sin demoras.

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Cobertura estratégica en los puntos clave

El despliegue no solo se limitó a las plazas y paseos principales, sino que incluyó un dispositivo especial dentro de la Casa de Gobierno. Esta unidad de atención permanente tuvo como objetivo garantizar la salud de los funcionarios, delegaciones y visitantes que participaron de la agenda protocolar en el Salón Blanco y alrededores.

El ministro Medina Ruiz resaltó la importancia de la "respuesta articulada" entre los distintos niveles del Sistema Provincial de Salud. "Una vez más, nuestros equipos estuvieron donde la comunidad los necesitó, trabajando con profesionalismo y empatía para cuidar a cada tucumano y visitante", señaló el funcionario. Además remarcó la vocación de servicio de los agentes que cumplieron funciones durante el feriado patrio.

El operativo sigue activo para la segunda jornada

Tras el éxito del despliegue inicial, desde la cartera sanitaria confirmaron que el esquema de seguridad y salud se mantendrá sin cambios durante la segunda jornada de festejos. Con los mismos recursos técnicos y humanos, las carpas sanitarias seguirán operativas para acompañar el cierre de las actividades conmemorativas.

La recomendación para quienes asistan a los actos remanentes sigue siendo la de mantenerse hidratados, y acudir inmediatamente a los puestos de salud ante cualquier síntoma de malestar.

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