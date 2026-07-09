Kicillof: "Independencia es que ninguna potencia escriba los destinos de nuestra Patria"

Resumen para apurados
- Axel Kicillof reivindicó la soberanía este jueves en Buenos Aires por el 9 de Julio, al afirmar que la independencia exige no someterse a potencias ni organismos internacionales.
- El mandatario criticó el rumbo económico de Javier Milei y el endeudamiento familiar, cuestionando que se festejen las imposiciones del FMI en lugar de priorizar el bienestar local.
- Este discurso posiciona a Kicillof como principal opositor al modelo libertario y refuerza el debate sobre el rol del Estado frente a las demandas de los organismos financieros.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió este jueves un mensaje por el 9 de Julio y afirmó que "independencia es que ninguna potencia ni organismo internacional escriba los destinos de nuestra Patria". Además, llamó a "construir un proyecto de país soberano, con igualdad" y sostuvo que deben ser "los argentinos quienes decidamos nuestro futuro".
Para el mandatario bonaerense, la independencia fue el resultado de una decisión trascendental que sigue teniendo vigencia en la actualidad. "Llevó un tiempo importante tomar una determinación tan grande de ser un país que no dependiera de otros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos intereses propios, que tenemos que pensar en función de los 47 millones de argentinos, los 17 millones de bonaerenses", expresó.
La defensa de la independencia y la soberanía
En su mensaje, Kicillof vinculó el concepto de independencia con la política exterior y la necesidad de que el país tome decisiones en función de sus propios intereses.
"La política exterior, que tuvo que ver precisamente con esta idea de la independencia, lo que nos decía, bueno: ustedes son una colonia, forman parte de un circuito donde la acumulación, las ideas, las alianzas son ajenas, y nosotros necesitamos pensar en la Argentina", analizó.
Críticas al Gobierno de Javier Milei
El gobernador también cuestionó la situación económica y apuntó contra el rumbo adoptado por la administración nacional. "Las familias están muy endeudadas, al mismo tiempo nos dicen que hay que festejar que el Fondo Monetario nos va a imponer las reglas de juego", afirmó.
En ese sentido, sostuvo que su visión de la independencia está ligada al bienestar cotidiano de la población.
"La verdad que yo creo en una cosa totalmente distinta, que tiene que ver a veces con cosas sencillas: la salud, la educación, el trabajo, la producción; poder vivir tranquilos. Nos dicen que la macro anda bárbara, uno camina un poco y pregunta en la provincia cómo está la gente y la gente no está bien, así que bárbara no anda, y creo que la independencia se trata de eso", reflexionó el gobernador bonaerense.
Por último, Kicillof consideró que el contexto internacional obliga a fortalecer las prioridades nacionales. "En un mundo donde hay guerra, en un mundo donde hay competencia muy fuerte, nosotros tenemos que priorizar lo nuestro. Esa es la idea que nos deja la independencia, y creo que es lo que habría que marcar de nuevo este 9 de julio", concluyó.