Kicillof: "Independencia es que ninguna potencia escriba los destinos de nuestra Patria"

"La verdad que yo creo en una cosa totalmente distinta, que tiene que ver a veces con cosas sencillas: la salud, la educación, el trabajo, la producción; poder vivir tranquilos. Nos dicen que la macro anda bárbara, uno camina un poco y pregunta en la provincia cómo está la gente y la gente no está bien, así que bárbara no anda, y creo que la independencia se trata de eso", reflexionó el gobernador bonaerense.