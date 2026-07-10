Mensajes por la unidad y la inclusión en la fecha patria

Monseñor Sánchez llamó a la reflexión profunda sobre la calidad democrática del país y dijo que “la responsabilidad de edificar el bien común compete en primer lugar al Estado, porque es la razón de ser de la autoridad política”. “Construir una vida democrática de inclusión e integración requiere el compromiso de todos”, añadió. Instó a los argentinos a madurar una “cultura del Encuentro” que reemplace la confrontación por el diálogo y utilizó la imagen de la Casa Histórica como una metáfora de la convivencia nacional. Ponderó que “sea también el signo de ser una casa de familia, donde todos somos importantes, valiosos, necesarios; y donde se respira el amor fraterno y superamos todos los rencores y divisiones”. Puso el ejemplo de “los changos de la Selección Argentina”, no por sus logros ni sus nombres propios, sino por “su profunda fe” y el “trabajo en equipo”.