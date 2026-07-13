Polémica por el viaje del viceministro de Justicia al Mundial: el "permiso especial" que rompió la veda oficial

Aunque inicialmente se trataba de una escapada de fin de semana para visitar a su padre en Miami, la estadía de Viola se extendió a ocho días. Según informaron fuentes oficiales, el viceministro solicitó una licencia de cuatro días hábiles, que abarca desde el pasado lunes hasta el próximo viernes. Desde su entorno, aseguraron que el funcionario costeó todos los gastos de su bolsillo, incluyendo la entrada al partido, la cual habría adquirido a través de canales legales de reventa en el país norteamericano.