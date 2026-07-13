Polémica por el viaje del viceministro de Justicia al Mundial: el "permiso especial" que rompió la veda oficial
Santiago Viola fue visto en el estadio de Kansas City durante el triunfo de la selección argentina. Pese a la directiva de la Casa Rosada de evitar viajes al exterior, el funcionario extendió su estadía tras obtener una licencia oficial.
Resumen para apurados
- El viceministro Santiago Viola viajó el sábado a Kansas, EE.UU., para ver el Mundial de fútbol, rompiendo la restricción de viajes al exterior impuesta por la Casa Rosada.
- El funcionario extendió su estadía tras obtener una licencia de cuatro días hábiles. El viaje exceptúa la orden de Karina Milei de evitar gestos de ostentación en el exterior.
- El caso expone tensiones internas en el oficialismo y pone a prueba el discurso de austeridad gubernamental, en medio de la reconfiguración del Ministerio de Justicia.
El número dos de la cartera de Justicia liderada por Juan Bautista Mahiques, se encuentra en el centro de la escena política tras confirmarse su viaje a los Estados Unidos para presenciar el Mundial de Fútbol. Santiago Viola fue fotografiado el pasado sábado en una platea baja del estadio de Kansas City, vistiendo la camiseta nacional durante el encuentro entre Argentina y Suiza.
Aunque inicialmente se trataba de una escapada de fin de semana para visitar a su padre en Miami, la estadía de Viola se extendió a ocho días. Según informaron fuentes oficiales, el viceministro solicitó una licencia de cuatro días hábiles, que abarca desde el pasado lunes hasta el próximo viernes. Desde su entorno, aseguraron que el funcionario costeó todos los gastos de su bolsillo, incluyendo la entrada al partido, la cual habría adquirido a través de canales legales de reventa en el país norteamericano.
La excepción a la directiva de Karina Milei
El viaje de Viola genera especial ruido interno debido a una "orden no escrita" emanada de la Secretaría General de la Presidencia. Karina Milei había sugerido de forma clara que ningún miembro del gabinete nacional debía viajar a los Estados Unidos para asistir a la Copa del Mundo, con el fin de evitar gestos de ostentación en un escenario de austeridad.
De hecho, el propio presidente Javier Milei y otros ministros rechazaron invitaciones protocolares de la FIFA para las instancias finales del torneo.
Sin embargo, Viola -quien también se desempeña como apoderado de La Libertad Avanza- parece haber sido la "excepción" a esta regla. Según trascendió, el funcionario dio aviso previo de sus planes y no recibió el veto de su jefa política.
Este movimiento ocurre en un escenario de reconfiguración interna en el Ministerio de Justicia, donde Viola asumió en marzo en reemplazo de Sebastián Amerio, consolidando el área bajo la influencia directa de la hermana del Presidente.
El perfil de un hombre clave en la estructura libertaria
Santiago Viola no es un funcionario más en el organigrama oficial; es una figura de máxima confianza para Karina Milei, a quien representó como abogado personal. Su trayectoria en los tribunales de Comodoro Py ha estado marcada por la controversia, destacándose su participación como defensor de los hijos de Lázaro Báez durante la instrucción de la causa conocida como "la ruta del dinero K".
En aquel entonces, Viola estuvo procesado bajo la acusación de haber instigado el testimonio de falsos testigos para apartar al juez Sebastián Casanello de esa investigación, al alegar reuniones inexistentes en la Quinta de Olivos.
Aunque la Cámara de Casación finalmente cerró el expediente a su favor, el caso dejó una huella en su historial judicial. Hijo de la reconocida abogada Claudia Balbín, Viola mantiene vínculos históricos con el Poder Judicial, una red de contactos que hoy resulta estratégica para el despliegue del proyecto libertario en el ámbito de la Justicia.