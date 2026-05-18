Mahiques defendió los nombramientos y el vínculo federal en la Justicia

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quedó en el centro de la escena política y judicial luego de una serie de definiciones públicas sobre el funcionamiento de la Justicia, la cobertura de vacantes y el vínculo entre la Nación y las provincias, en un contexto marcado además por el fortalecimiento de su influencia dentro del Gobierno de Javier Milei. En una entrevista concedida a Diario de Cuyo, el funcionario habló sobre la necesidad de una Justicia “transparente, independiente y ágil”, defendió el envío masivo de pliegos al Senado y planteó una mayor articulación entre las jurisdicciones judiciales del país. Paralelamente, una nota publicada por La Nación reveló que busca avanzar en una discusión de mayor impacto político: completar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mahiques sostuvo en Diario de Cuyo que el Gobierno trabaja para recomponer y fortalecer el vínculo con las Cortes provinciales, una relación que, según reconoció, “no fluyó” adecuadamente en los últimos años. En ese marco, destacó que la Nación concretó una transferencia económica pendiente para los máximos tribunales provinciales, cumpliendo un compromiso asumido durante la gestión del exministro Mariano Cúneo Libarona.
El ministro también explicó que se impulsa un esquema de cooperación federal entre los distintos poderes judiciales mediante herramientas de intercambio de información, como el proyecto denominado “bus Justicia Federal”. Según afirmó, la coordinación entre jurisdicciones es indispensable para enfrentar el delito organizado, que no reconoce fronteras administrativas.
Además, remarcó la importancia de los juzgados de Paz, a los que definió como la primera puerta de acceso de la ciudadanía al sistema judicial. Consideró que deben recibir mayor atención institucional por su cercanía con los conflictos cotidianos.
Mahiques reveló que Milei le encomendó trabajar para construir una Justicia “transparente, independiente y ágil”, y vinculó ese objetivo con la necesidad de cubrir vacantes judiciales. En ese sentido, afirmó que al asumir encontró más de 300 pliegos acumulados y destacó que en poco más de dos meses ya fueron enviados 153 al Senado.
También respaldó los debates impulsados para transparentar los mecanismos de selección de jueces y fiscales, aunque subrayó que la designación de magistrados constituye una de las decisiones más trascendentes de cualquier presidente.
Crecimiento político
Por su lado, La Nación describió el crecimiento político de Mahiques tras la votación en el Senado que aprobó la continuidad de su padre en la Cámara de Casación Penal. Según el diario, el ministro interpretó los 58 votos obtenidos como una señal de fortaleza política que podría habilitar una futura negociación para completar las dos vacantes de la Corte Suprema.
El medio sostuvo que Mahiques cree posible impulsar candidatos sin depender exclusivamente del kirchnerismo duro, sector que quedó aislado durante la sesión. Entre quienes acompañaron el pliego aparecieron dirigentes peronistas como Gerardo Zamora, Juan Manzur y Sergio Uñac.
La publicación también señaló que el ministro ya tendría en mente posibles postulantes para el máximo tribunal y destacó su creciente influencia dentro del oficialismo, impulsada especialmente por Karina Milei. Al mismo tiempo, remarcó que Mahiques consolidó poder dentro del Ministerio de Justicia tras desplazar al sector ligado al asesor presidencial Santiago Caputo.
Finalmente, el artículo indicó que el funcionario podría utilizar como elemento de negociación política la existencia de múltiples vacantes judiciales, entre ellas nueve juzgados electorales aún sin cubrir, en momentos en que el escenario electoral comienza a tomar forma rumbo al próximo año.