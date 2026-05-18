Mahiques defendió los nombramientos y el vínculo federal en la Justicia

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quedó en el centro de la escena política y judicial luego de una serie de definiciones públicas sobre el funcionamiento de la Justicia, la cobertura de vacantes y el vínculo entre la Nación y las provincias, en un contexto marcado además por el fortalecimiento de su influencia dentro del Gobierno de Javier Milei. En una entrevista concedida a Diario de Cuyo, el funcionario habló sobre la necesidad de una Justicia “transparente, independiente y ágil”, defendió el envío masivo de pliegos al Senado y planteó una mayor articulación entre las jurisdicciones judiciales del país. Paralelamente, una nota publicada por La Nación reveló que busca avanzar en una discusión de mayor impacto político: completar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.