"¿No pueden justificar?": Viola cuestionó la situación contable e impositiva de Federalismo y Libertad

En su mensaje, el funcionario calificó a la organización como una "usina política travestida de comité académico" y sostuvo que suele difundir informes sobre las finanzas provinciales basados, según su visión, en una manipulación de datos. Sin embargo, afirmó que la fundación no estaría en condiciones de exigir transparencia cuando, a su entender, mantiene incumplimientos en sus propias obligaciones administrativas. Puso así en duda la credibilidad de la organización.