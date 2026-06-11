Política

"¿No pueden justificar?": Viola cuestionó la situación contable e impositiva de Federalismo y Libertad

El secretario de Energía criticó a la fundación por la falta, según expuso el funcionario, de presentación de documentación correspondiente a 2025 y por supuestas observaciones pendientes de años anteriores.

Javier Milei en un encuentro de Federalismo y Libertad. FOTO X @martinsviola83
Javier Milei en un encuentro de Federalismo y Libertad. FOTO X @martinsviola83
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Martín Viola, secretario de Energía de Tucumán, cuestionó la regularidad contable e impositiva de la Fundación Federalismo y Libertad por falta de presentación de balances.
  • El funcionario denunció en redes sociales que la entidad, que suele auditar cuentas públicas, adeuda balances de 2024 y 2025 ante la Dirección de Personas Jurídicas local.
  • La acusación busca restar credibilidad a los informes económicos de la fundación y marca una creciente tensión política entre el gobierno de Tucumán y sectores libertarios.
Resumen generado con IA

El secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, lanzó duras críticas contra la Fundación Federalismo y Libertad a través de una publicación en la red social X, donde cuestionó la situación administrativa, contable e impositiva de la entidad.

En su mensaje, el funcionario calificó a la organización como una "usina política travestida de comité académico" y sostuvo que suele difundir informes sobre las finanzas provinciales basados, según su visión, en una manipulación de datos. Sin embargo, afirmó que la fundación no estaría en condiciones de exigir transparencia cuando, a su entender, mantiene incumplimientos en sus propias obligaciones administrativas. Puso así en duda la credibilidad de la organización.

Viola aseguró que la entidad no presentó la documentación contable correspondiente al periodo 2025 y que todavía registra observaciones sobre la documentación de 2024 ante la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia. Además, señaló que atraviesa una situación "totalmente irregular" ante la Dirección General de Rentas de Tucumán.

"¿Por qué no brindan una explicación completa sobre las observaciones y presentaciones pendientes? ¿Hay aspectos de su situación administrativa, contable e Impositiva que aún no pueden justificar ante la sociedad tucumana? Quienes no pueden poner en orden sus propios papeles, pretenden auditar las cuentas de toda una provincia, sin dar explicaciones sobre sus propias irregularidades administrativas", expresó en la publicación.

A partir de esas observaciones, el funcionario reclamó explicaciones públicas por parte de la fundación y se preguntó si existen aspectos de su situación administrativa, contable e impositiva que aún no pueden justificar ante la sociedad tucumana.

En otro tramo de la publicación, sostuvo que quienes "no pueden poner en orden sus propios papeles" pretenden auditar las cuentas de toda una provincia sin brindar explicaciones sobre sus propias irregularidades. En ese sentido, calificó la actitud de la entidad como un ejercicio de "cinismo", "desfachatez institucional" y "superioridad moral de ocasión".

Finalmente, Viola afirmó que la fundación debería regularizar primero su situación documental y legal antes de intentar explicar cómo administrar la provincia mediante lo que definió como "informes de militancia política libertaria disfrazados de análisis económico".

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