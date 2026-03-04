Santiago Viola, un hombre de confianza de Karina Milei, asume como secretario de Justicia de la Nación

En un movimiento que redefine el equilibrio de fuerzas en el corazón del Gobierno, Santiago Viola fue designado como nuevo secretario de Justicia de la Nación. El abogado de extrema confianza de Karina Milei llega para reemplazar a Sebastián Amerio, quien hasta ahora era considerado el "poder real" dentro de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.