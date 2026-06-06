Cruces políticos en Tucumán: Martín Viola le respondió a Paula Omodeo y cuestionó su discurso sobre la transparencia

El secretario de Energía de la provincia, Martín Viola, le respondió a la ex diputada nacional, Paula Omodeo, quien salió al cruce del ministro de Economía, Daniel Abad, luego de que el funcionario cuestionara públicamente al dirigente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, y afirmara que no contaba con propuestas para la provincia.