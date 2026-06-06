Política

Cruces políticos en Tucumán: Martín Viola le respondió a Paula Omodeo y cuestionó su discurso sobre la transparencia

El secretario de Energía acusó a la exx diputada de tener una “visión sesgada” sobre los recursos públicos. También defendió la gestión de Osvaldo Jaldo frente a los recortes nacionales.

Martín Viola, secretario de Energía
Martín Viola, secretario de Energía
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • Martín Viola, secretario de Energía de Tucumán, cruzó a la ex diputada Paula Omodeo por sus críticas sobre transparencia y defendió la gestión provincial el 6 de junio de 2026.
  • El cruce inició tras las críticas de Omodeo al ministro Daniel Abad. Viola retrucó señalando presuntas irregularidades de la gestión nacional y el impacto del ajuste en las obras.
  • Esta disputa evidencia la creciente tensión política entre el gobierno de Osvaldo Jaldo y los referentes de La Libertad Avanza, lo que podría redefinir las alianzas locales.
Resumen generado con IA

El secretario de Energía de la provincia, Martín Viola, le respondió a la ex diputada nacional, Paula Omodeo, quien salió al cruce del ministro de Economía, Daniel Abad, luego de que el funcionario cuestionara públicamente al dirigente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, y afirmara que no contaba con propuestas para la provincia.

A través de sus redes sociales, el funcionario provincial calificó como “llamativo” que Omodeo hable de rendición de cuentas, al señalar que forma parte de un espacio político que -según expresó- “todavía no dio explicaciones convincentes” sobre distintos casos a nivel nacional, entre ellos menciones a “Libra”, contrataciones vinculadas al vocero presidencial y denuncias en el PAMI.

“La transparencia no puede ser una exigencia para Tucumán y una excepción para la Nación”, sostuvo Viola en su mensaje, donde también deslizó críticas de tinte personal y político hacia la ex legisladora, al vincular su postura con una “historia familiar estrechamente ligada a la obra pública”.

Omodeo le contestó a Abad: “Tucumán funciona como un triángulo de las Bermudas de los recursos públicos”

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En ese sentido, el funcionario provincial planteó que, antes de emitir acusaciones, es necesario revisar las trayectorias individuales: “Cuando se habla de privilegios, cajas y negocios, conviene recordar de dónde viene cada uno”, afirmó.

Viola también aprovechó el cruce para respaldar la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, al remarcar que en la provincia se sostiene el equilibrio fiscal sin recortar servicios ni empleo. En contraposición, cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de obras públicas y la reducción de fondos.

Abad habló de “mala intención” en las críticas de Catalán

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“Mientras el gobierno nacional recorta fondos, paraliza obras y deja a miles de argentinos sin trabajo, en Tucumán se garantiza el funcionamiento del Estado y se continúa con las obras que los tucumanos necesitan”, expresó.

Sobre el final de su mensaje, Viola sintetizó la ex disputa con una definición política: “Algunos hacen política desde los discursos y las redes sociales; otros gobiernan, administran y se hacen cargo de las consecuencias de las decisiones”.

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