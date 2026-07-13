Milei autorizó un anticipo de hasta $400.000 millones para Córdoba: qué dice el decreto

La Contaduría General de la Nación registrará la operación como un anticipo de fondos de la Tesorería General de la Nación, mientras que la Secretaría de Hacienda tendrá a su cargo la ejecución y el seguimiento del mecanismo de devolución. El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego César Santilli.